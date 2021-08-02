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Posted 2 августа 2021, 06:43

Published 2 августа 2021, 06:43

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей

Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей

2 августа 2021, 06:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Деньги
По итогам промежуточного среза Приморье вошло в ТОП-8 регионов по финансовой поддержке из 85 субъектов федерации и в шестерку лучших по гарантийной поддержке. На эти цели в первой половине 2021 года было направлено более 9 миллиардов рублей для 166 субъектов малого и среднего предпринимательства края.

Не менее положительно, судя по результатам Национального рейтинга инвестклимата, и предприниматели оценивают меры поддержки их бизнеса.

В рейтинге портала МСП Приморский край входит в тройку лидеров.

Кстати, предприниматели приморья с начала июля могут получить комплексные услуги поддержки в центре «Мой бизнес». Теперь, чтобы получить бесплатную поддержку им не нужно обращаться за помощью по каждому вопросу отдельно. Специально для них отдельные услуги по схожим направлениям соединили в одну и формировать для этого все новые и новые заявки. Теперь достаточно зайти на профильный сайт и помощь окажется всего на расстоянии одного клика.

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#Бизнес#Приморье#Новости#Деньги#Предпринимательство
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