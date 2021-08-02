Приморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателей

Кстати, предприниматели приморья с начала июля могут получить комплексные услуги поддержки в центре «Мой бизнес». Теперь, чтобы получить бесплатную поддержку им не нужно обращаться за помощью по каждому вопросу отдельно. Специально для них отдельные услуги по схожим направлениям соединили в одну и формировать для этого все новые и новые заявки. Теперь достаточно зайти на профильный сайт и помощь окажется всего на расстоянии одного клика.