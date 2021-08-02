Приморский бизнесмен пойдёт под суд за подкуп приставов

Вместо того, чтобы оплатить задолженность, обвиняемый решил дать взятку приставу, чтобы избежать ареста имущества, а также, чтобы сотрудник ФССП предоставил отсрочку по оплате долга. Для этого обвиняемый в апреле 2021 года с помощью посредника передал взятку в размере 150 тысяч рублей сотруднику ФССП. Однако махинацию быстро раскрыли во время оперативных мероприятий при участии пристава, который занимался исполнительным производством в отношении обвиняемого и посредника в передаче взятки.