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Posted 2 августа 2021, 05:14

Published 2 августа 2021, 05:14

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

Приморский бизнесмен пойдёт под суд за подкуп приставов

Приморский бизнесмен пойдёт под суд за подкуп приставов

2 августа 2021, 05:14
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Суд
Директор приморской компании пойдёт под суд в рамках уголовного дела за попытку дать взятку должностному лицу при исполнении служебных обязанностей.

По данным следствия, бизнесмен узнал, что исполнительное производство в отношении его компании находится в работе у судебных приставов — с должника должны были взыскать более 62 тысячи долларов, или более 4,5 миллионов рублей по текущему курсу.

Вместо того, чтобы оплатить задолженность, обвиняемый решил дать взятку приставу, чтобы избежать ареста имущества, а также, чтобы сотрудник ФССП предоставил отсрочку по оплате долга. Для этого обвиняемый в апреле 2021 года с помощью посредника передал взятку в размере 150 тысяч рублей сотруднику ФССП. Однако махинацию быстро раскрыли во время оперативных мероприятий при участии пристава, который занимался исполнительным производством в отношении обвиняемого и посредника в передаче взятки.

В ходе следственных действий была доказана причастность предпринимателя к этому преступлению. Уголовное дело передано в суд для детального рассмотрения. Обвиняемому грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей.

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