Приморцы в ТОПе: Спортсмены Приморья вошли в десятку сильнейших в России

«Изначально я готовилась выступать в весовой категории до 49 килограммов, но по стечению обстоятельств пришлось выступать в весе до 55 килограммов, о чем я узнала непосредственно перед стартами. Конечно же был сильный стресс, но я постаралась собраться. Теперь буду готовиться дальше на другие старты», — рассказала Юлия.