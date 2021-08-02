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Posted 2 августа 2021, 07:49

Published 2 августа 2021, 07:49

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

Приморцы в ТОПе: Спортсмены Приморья вошли в десятку сильнейших в России

Приморцы в ТОПе: Спортсмены Приморья вошли в десятку сильнейших в России

2 августа 2021, 07:49
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Спорт
Пятая летняя Спартакиада молодёжи России завершилась в России. Приморские легкоатлеты, тяжелоатлеты, боксёры, бейсболисты показали высокие результаты на соревнованиях и вошли в десятку сильнейших спортсменов страны, сообщили в правительстве региона.

Специалисты приморского министерства физкультуры и спорта отметили, что финал по боксу всероссийской молодёжной Спартакиады прошёл в Уфе.

«Студентка Приморского училища олимпийского резерва Кундуунэ Алексеева заняла второе место. Спортсменка из Приморья, выступая в весовой категории до 51 килограмма, победила Элеанору Чащину из Санкт-Петербурга и представительницу Ставропольского края Карину Русину. В финале Алексеева уступила Карине Туваковой из Москвы, став серебряным призером», — рассказали в ведомстве.

По словам экспертов, успехи приморцев в бейсболе, лёгкой и тяжёлой атлетике позволили попасть им в десятку лучших спортсменов России.

В финале Спартакиады по тяжёлой атлетике, который завершился 31 июля в краснодарском посёлке Сукко, лучшие результата продемонстрировали воспитанница спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике «Богатырь» Юлия Шевцова из Арсеньева и спортсмен муниципальной спортивной школы «Богатырь» Дмитрий Черепок из Владивостока.

В весовой категории до 81 килограмма среди юношей Черепок показал седьмой результат в двоеборье с общим весом 282 килограмма. В весовой категории до 55 килограммов среди девушек Шевцова стала седьмой, взяв вес 142 килограмма в сумме двоеборья.

«Изначально я готовилась выступать в весовой категории до 49 килограммов, но по стечению обстоятельств пришлось выступать в весе до 55 килограммов, о чем я узнала непосредственно перед стартами. Конечно же был сильный стресс, но я постаралась собраться. Теперь буду готовиться дальше на другие старты», — рассказала Юлия.

В Химках прошли соревнования по бейсболу. Сборная Приморского края провела шесть поединков, одержав две победы над командой Свердловской области, и заняла седьмое место в итоговом зачёте.

Кроме того, приморцам удалось пробиться в десятку сильнейших в финале по легкой атлетике — на соревнованиях, прошедших в Чебоксарах 1 августа, Роман Долгих стал десятым в беге на 110 метров с барьерами, а Диана Головцова — восьмой в беге на 400 метров.

«В настоящее время подведены промежуточные результаты общекомандного первенства среди спортивных сборных команд субъектов страны по итогам финальных соревнований в 28 дисциплинах. Приморский край занимает шестое место во II группе среди регионов с численностью населения до 2 миллионов человек», — рассказали в министерстве спорта Приморского края.

В данный момент эстафету Спартакиады приняли приморские команды по волейболу, шахматам, футболу и гребле на байдарках и каноэ — состязания будут идти до 10 августа. Спортсмены поборются за призовые места и рейтинговые очки в зачет.

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