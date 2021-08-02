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Posted 2 августа 2021, 00:52

Published 2 августа 2021, 00:52

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

«Пятерочка» готовится зайти в Приморье в 2022 году

«Пятерочка» готовится зайти в Приморье в 2022 году

2 августа 2021, 00:52
Фото: Мария Грехова. Медиахолдинг 1Mi.
Популярные супермаркеты «Пятерочка» могут появиться и в Приморском крае. Под сообщению «новых медиа», открытия можно ждать уже в 2022 году.

Во время конференции «Диалог X5-2020» исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман сообщил о возможности появления супермаркетов «Пятерочка» на приморском рынке. По его словам, более 20 тысяч точек откроется в восьми федеральных округах страны.

Местным супермаркетам следует готовиться к появлению нового конкурента, который, по предварительным данным, начнет зазывать приморцев в свои магазины уже в 2022 году.

На сегодняшний день в Приморском крае рынок делят два самых крупных ритейлера региона: «Самбери» и «Реми». Третий крупный ритейлер края «Фреш 25» был поглощен сетью «Самбери».

Федеральные сети уже давно «засматриваются» на Дальний Восток и Приморье в частности. Однако прибывать в край стали относительно недавно. К сетям фастфудов Burger King и Hesburger уже успели «присоединиться» McDonald’s и KFS. Кроме того в на Дальнем Востоке можно найти и строительный гипермаркет Leroy Merlin.

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#Экономика#Приморье#Дальний Восток#Новости#Торговля#Супермаркет
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