«Пятерочка» готовится зайти в Приморье в 2022 году

Posted 2 августа 2021, 00:52
Published 2 августа 2021, 00:52
Modified 20 августа, 11:25
Updated 20 августа, 11:25
Во время конференции «Диалог X5-2020» исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман сообщил о возможности появления супермаркетов «Пятерочка» на приморском рынке. По его словам, более 20 тысяч точек откроется в восьми федеральных округах страны.
Местным супермаркетам следует готовиться к появлению нового конкурента, который, по предварительным данным, начнет зазывать приморцев в свои магазины уже в 2022 году.
На сегодняшний день в Приморском крае рынок делят два самых крупных ритейлера региона: «Самбери» и «Реми». Третий крупный ритейлер края «Фреш 25» был поглощен сетью «Самбери».
Федеральные сети уже давно «засматриваются» на Дальний Восток и Приморье в частности. Однако прибывать в край стали относительно недавно. К сетям фастфудов Burger King и Hesburger уже успели «присоединиться» McDonald’s и KFS. Кроме того в на Дальнем Востоке можно найти и строительный гипермаркет Leroy Merlin.