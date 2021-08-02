«Пятерочка» готовится зайти в Приморье в 2022 году

Федеральные сети уже давно «засматриваются» на Дальний Восток и Приморье в частности. Однако прибывать в край стали относительно недавно. К сетям фастфудов Burger King и Hesburger уже успели «присоединиться» McDonald’s и KFS. Кроме того в на Дальнем Востоке можно найти и строительный гипермаркет Leroy Merlin.