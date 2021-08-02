Родители приморских школьников могут получить по 10 тысяч рублей за каждого ребенка

Кроме того, многодетные семьи получают дополнительную поддержку из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году на выплаты приморским семьям за рождение третьего ребенка направлено почти 950 миллионов рублей. Также приморские родители могут получить как единовременную, так и ежемесячную выплату на первенца, в зависимости от дохода. Подать заявления на «приморские выплаты» можно через МФЦ или Социальный портал Приморья.