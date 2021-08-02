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Posted 2 августа 2021, 08:16

Published 2 августа 2021, 08:16

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

Родители приморских школьников могут получить по 10 тысяч рублей за каждого ребенка

Родители приморских школьников могут получить по 10 тысяч рублей за каждого ребенка

2 августа 2021, 08:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
Со 2 августа на каждого российского школьника полагается выплата в 10 тысяч рублей. В июле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Выплаты предоставляются семьям, где растут дети от 6 до 18 лет.

Также предусмотрена поддержка и для детей с ограничениями по здоровью, которые после 18 лет еще учатся в школе.

Первоначально старт выплат был назначен на 16 августа. Но для того, чтобы люди могли не торопясь подготовить детей к 1 сентября, Владимир Путин распорядился ускорить этот процесс. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что техническая возможность ускорить этот процесс есть.

Также Котяков ранее сообщил, что Пенсионный фонд России (ПФР) в полном объеме получил 204 миллиарда рублей предназначенные для единовременных «школьных выплат».

Заявление на выплату можно подать до конца октября. Для этого достаточно воспользоваться порталом госуслуг или посетить клиентскую службу ПФР.

Кстати, при подаче заявки в онлайн-формате предоставлять дополнительные документы не придется. Как ранее сообщили в краевом отделении ПФР, для формирования заявления в автоматическом режиме используется информация, собранная во время единовременных выплат прошлого года. Остается только проверить актуальность информации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Кроме того, многодетные семьи получают дополнительную поддержку из федерального и регионального бюджетов. В 2021 году на выплаты приморским семьям за рождение третьего ребенка направлено почти 950 миллионов рублей. Также приморские родители могут получить как единовременную, так и ежемесячную выплату на первенца, в зависимости от дохода. Подать заявления на «приморские выплаты» можно через МФЦ или Социальный портал Приморья.

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#Общество#Приморье#Новости#Дети#Путин#Поддержка
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