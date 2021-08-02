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Posted 2 августа 2021, 02:02

Published 2 августа 2021, 02:02

Modified 20 августа, 11:25

Updated 20 августа, 11:25

В школах Владивостока введут электронные пропуска

В школах Владивостока введут электронные пропуска

2 августа 2021, 02:02
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
Доступ в школы Владивостока будет осуществляться по электронным пропускам. Также будет установлено видеонаблюдение.

«Эти меры сделают образовательное пространство более безопасным. Установка турникетов начнется в ближайшее время», — сообщил мэр Константин Шестаков.

По словам главы города Константина Шестакова, охране учебного заведения будет доступно фото школьника или его родителей. Это позволит избежать случаев, когда по одному пропуску проходят сразу несколько человек. Вместе с турникетами будут установлены камеры видеонаблюдения. Доступ к данным с них получат как охрана заведения, так и сотрудники МВД. Записи будут храниться в течение 30 дней.

Система электронных пропусков касается не только школьников и их родителей, но и персонала учебного заведения.

В регионе идет внедрение информационной системы «Цифровое Приморье». В планах властей создание единого цифрового портала. С его помощью местные жители смогут оплачивать транспорт и ЖКХ, пользоваться льготами и принимать участие в управлении городом.

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#Общество#Наука и образование#Приморье#Владивосток#Новости#Безопасность#Цифровизация
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