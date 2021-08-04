Газификация в Приморье: стоимость и способы подключения

Те домовладельцы, у кого на улице уже есть газовая труба — могут принять участие в программе ускоренной социальной газификации (догазификации). Оплачивать монтаж газопровода от границы участка и до плиты/котла граждане будут самостоятельно по регулируемым государством тарифам. Приблизительная сумма составит от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от марки оборудования, его мощности и других пожеланий гражданина.