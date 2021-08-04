Газификация в Приморье: стоимость и способы подключения

Posted 4 августа 2021, 05:06
Published 4 августа 2021, 05:06
Modified 20 августа, 11:26
Updated 20 августа, 11:26
О том кто может воспользоваться бесплатной программой догазификации, а кому придется доплатить за газификацию, сколько это стоит и какие нужны документы корреспонденту «Золотого Рога» рассказал глава краевого министерства энергетики и газоснабжения Андрей Леонтьев.
— Расскажите пожалуйста, в чем разница между программами газификации и догазификации?
— Догазификация бесплатна и предполагает подключение к газоснабжению частных домовладений в тех поселках куда уже проведен газ. В основном требуется лишь дотянуть от большой магистрали газопровод к границе участка.
А газификация доступна не только гражданам, но и бизнесу, хотя последнему придется за нее заплатить. Тут вопрос уже глобальный и для его решения нужно строить магистрали до поселков и внутри них.
Те домовладельцы, у кого на улице уже есть газовая труба — могут принять участие в программе ускоренной социальной газификации (догазификации). Оплачивать монтаж газопровода от границы участка и до плиты/котла граждане будут самостоятельно по регулируемым государством тарифам. Приблизительная сумма составит от 25 до 60 тысяч рублей в зависимости от марки оборудования, его мощности и других пожеланий гражданина.
Если абонент пожелает обратиться за услугами к сторонней организации, то по тарифам согласно договора.
— А могут ли домовладельцы разнообразных садоводческих товариществ рассчитывать на поддержку?
— Если это СНТ находится в пределах газифицированного населенного пункта, то до границ товарищества газопровод можно провести бесплатно. Однако монтаж газораспределительной сети внутри границ СНТ им придется оплатить самостоятельно. Эти работы для них может выполнить как газораспределительная организация, так и иная строительная организация. Однако стоимость технологического подключения все также остается в ведении государства.
— Куда и кому нужно обращаться, чтобы газифицировать свой дом?
— Заявки на газификацию граждане могут подать через сайты газораспределительных организаций, посетить их офисы. А можно дождаться сентября и подать заявление через Госуслуги, МФЦ или портал единого оператора газификации СОЦГАЗ.РФ
Гражданину понадобится подтвердить право собственности на дом и земельный участок, предоставить ситуационный план, а также паспорт СНИЛС и указать контактные данные. Для упрощения процедуры на сайтах будет вывешена унифицированная форма.
Необходимо указывать достоверные данные и не допускать ошибок в заполнении заявки. Перед ее подачей следует убедиться, что дом и участок на котором он стоит юридически действительно принадлежат вам, а также находятся в газифицированном населенном пункте. В противном случае заявку отклонят.
— И как долго после этого придется ждать подключения?
— На это влияют несколько факторов: протяженность газопровода до границ участка, время монтажа и другие технические нюансы. В профильном договоре эти сроки будут указаны.
— Есть граждане, которые успели подать заявку еще весной, а некоторые даже оплатили услуги газораспределяющей организации. Как им быть?
— Если гражданин заключил после 21 апреля 2021 года, то он может рассчитывать на возврат своих денежных средств после повторного обращения в газораспределительную организацию с этим вопросом. Для этого следует заключить допсоглашение о бесплатном подключении. Но следует учитывать, что сроки выполнения работ могут сдвинуться.
Тем, кто подписал документы до 21 апреля 2021 года денежные средства не вернут. Если же была выплачена не вся сумма, то граждане могут расторгнуть договор и прекратить платить. Для подключения им следует заключить новый договор, уже на бесплатную газификацию.
— Газификация – достаточно затратное мероприятие. Потом потраченные деньги будут как-то взыскивать?
Тарификация подконтрольна государству и цены устанавливают региональные власти. Тысяча кубометров газа в розницу для Приморья стоит 6400,84 рубля. Ни о каких скрытых платежах речи нет. А повышение тарифов возможно только из-за инфляции.
— В любом случае, при подготовке и оформлении документов у граждан возникнут те или иные вопросы. Кому они смогут их задать?
— Для этого операторы газификации создадут «горячие линии» и предусмотрят возможность онлайн-обращение через сайты. За координацию деятельности будут отвечать региональные штабы. Ну и всегда можно задать вопрос офлайн в офисе газораспределительной компании.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие энергетики Приморского края» на 2020–2027 годы.