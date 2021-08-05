Хруст французских инвестиций в Приморье

Posted 5 августа 2021, 06:18
Published 5 августа 2021, 06:18
Modified 20 августа, 11:27
Updated 20 августа, 11:27
Подробнее о реализующихся в столице Дальнего Востока инициативах — в материале «Золотого Рога».
Всесторонняя поддержка
Для начала стоит понять, какие же условия в Приморье созданы для бизнеса. В первую очередь это режимы территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ). Их резиденты могут рассчитывать на налоговые льготы и административную поддержку. Предприниматели из других стран, развивающие проекты на ТОР, могут получить поддержку при привлечении иностранной рабочей силы без учёта квот.
Для крупных инвестиционных проектов в Приморье действуют налоговые льготы. Для проектов, которые реализованы на территории Приморья с 2015 года с суммой капитальных вложений не менее 50 миллионов рублей за 3 года или 500 миллионов рублей за 5 лет, предусмотрены сниженные процентные ставки. Первые пять лет ставки по налогу на прибыль и имущество составляют 0%. В последующие пять лет — 10% и 0,5% соответственно.
Кроме того, иностранные организации могут рассчитывать на пониженную ставку налога на имущество. Также у предпринимателей есть возможность вернуть до 80% уплаченного налога на прибыль при помощи налогового вычета.
Шанс получить налоговые и административные преференции даёт статус регионального инвестиционного проекта. Также в Приморье можно оформить статус приоритетного или масштабного инвестпроекта, которые позволяют предпринимателям, соответствующим определенным критериям, получить земельный участок без торгов.
Власти региона активно развивают и инфраструктуру для бизнеса. Ярким примером стали международные транспортные коридоры (МТК) «Приморье-1» и Приморье-2». Они являются частью Шелкового пути и концепции «Один пояс — один путь». Это важнейший проект реализации транзитного потенциала Дальнего Востока. Возможный объем их грузовой базы оценивается в 45 млн тонн в год. «Приморье-1» связывает Владивосток, Суйфэньхэ и Харбин. «Приморье-2» — Чанчунь, Цзилинь, Хуньчунь, Краскино, порты Зарубино и Посьет.
Трассы обеспечивают быструю доставку грузов по Приморью. Расчетная интенсивность движения на дороге Владивосток-Находка-Порт Восточный обещает достигнуть 30 тысяч автомобилей в сутки к 2033 году.
Корейский гольф
В Приморье уже давно работают несколько заметных иностранных компаний. Это SIEMENS (Германия), Lotte Confectionary Co LTD (Республика Корея), KOMATSU CORPORATION (Япония), SKF (Швеция), Nycomed Pharma (Норвегия), Роллс-Ройс Марин Корея Лимитед (Республика Корея).
Несмотря на всё ещё действующие коронавирусные ограничения, иностранные инвесторы не опасаются приступать к развитию и новых бизнес-проектов в Приморье.
В мае в бухте Муравьиная, где расположена игорная зона «Приморье», состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства крупнейшего гольф-поля на Дальнем Востоке России. Проект с участием инвесторов из Республики Корея планируется реализовать до 2023 года.
Поддержку в продвижении инициативы оказывает Корпорация развития Приморского края. Как отметила директор организации Ольга Сун-жаю, строительство гольф-клуба положит начало развитию территории масштабного туристического кластера и созданию ряда спортивных и развлекательных объектов в бухте Муравьиная, где сегодня ведется строительство отелей с казино.
— Мы на практике приступаем к формированию нового туристического кластера Приморья. Гольф-поля станут «локомотивом» развития территории, прилегающей к игорной зоне «Приморье». Из опыта мировой практики, синхронное развитие игрового и развлекательного сектора дает мощный импульс для развития туризма и экономики, что позволит улучшить качество жизни местного населения за счет создания рабочих мест, благоустройства ландшафта, создания новых высококлассных мест для отдыха и спорта. Я уверена, что уже через два года бухта Муравьиная станет центром притяжения туристов со всей России, благодаря участию опытных девелоперов и грамотному развитию территорий, — сказала она.
По информации иностранного инвестора, развитие проекта начнется со строительства гольф-полей — объектов для «королевского спорта», который отныне будет доступен каждому.
— Центром притяжения станет спортивное поле для игры в гольф на 36 лунок. Поле спроектировано корейскими архитекторами, проект переработан под российские нормы. Общая протяженность гольф-маршрута составит около 7,5 километров. Общий объем инвестиций в строительство гольф-полей — около 1,1 миллиарда рублей до 2023 года. С этого момента мы официально начинаем строительство. И мы глубоко благодарны за оказанную поддержку со стороны Правительства Приморского края. Наша команда рада инвестировать в развитие Приморья, — подчеркнул генеральный директор «Владивосток Гольф и Резорт» Джонг Иль Су.
Проект подразумевает комплексное развитие: на западном участке от гольф-поля будут построены тренировочная станция, теннисные корты, а на территории будут проложены велодорожки протяженностью до 5 километров и тропа здоровья.
С северной части полей предусмотрено размещение гольф-отеля и апартаментов для игроков с номерным фондом 350. Предполагаемый объем инвестиций — 3,5 миллиарда рублей. Далее разместятся кварталы для строительства жилья общей площадью 90 тысяч квадратных метров, что позволит предоставить работникам туристического кластера более 2 тысяч квартир. Для решения социальных запросов молодых работников туристической индустрии предусмотрено строительство школы на 240 мест и детского сада на 220 мест.
В планах инвестора на ближайшие 5-7 лет — создание центра водных развлечений, тематического парка, общественно-делового центра, гостевых домов. Общий объем инвестиций в данный кластер за семь лет может составить более 7 миллиардов рублей.
В апреле глава Минвостокразвития Алексей Чекунков обсудил с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея в Российской Федерации Ли Сок Пэ обсудили создание морского грузового перегрузочного терминала «Подъяпольский» в Шкотовском районе. Проект предполагает строительство инфраструктуры для перевалки рыбной продукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн тонн в год, а также создание холодильных мощностей для единовременного хранения 25 тыс. тонн рыбной продукции. Корейская сторона завершила разработку пред-ТЭО этого проекта. Объём инвестиций — 11,8 миллиардов рублей.
Ещё один масштабный проект южнокорейских инвесторов — создание индустриального парка корпорацией «Эл-Эйч Корпорэйшн» (LH Corporation). Компания намерена инвестировать 14,5 млрд рублей. В этом году корейский инвестор планирует подать заявку на получение статуса резидента ТОР и приступить к строительству.
Развитие обеих инициатив входит в план реализации концепции «Девяти мостов», подписанного в 2020 году вице-премьером РФ Юрием Трутневым и вице-премьером Республики Корея Хон Нам Ги.
Французские гостиницы
Интерес к Приморью продемонстрировали и предприниматели из Франции. В Приморье уже действует несколько компаний с французскими корнями. Это гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен», гостиница Novotel, принадлежащая группе Accor.
В июне Accor заявила, что откроет в Приморье ещё одну гостиницу под брендом Novotel. Она появится на территории аквапарка «Аквапарадайз», который планируют возвести на острове Русский. Четырехзвездочная гостиница будет рассчитана на 260 номеров. В отеле оборудуют спа и фитнес-зоны, деловые центры, рестораны.
Кроме того, в июне во Владивосток с официальным визитом приехала бизнес-делегация из Франции. В числе делегатов оказалось 15 французских компаний, представляющих 13 отраслей экономики: Sanofi, TOTAL Energies, SMOOVE, E.On Connecting Energies, CGG, POMA, Anotech Energy, BOMAG, Setech, МКЗ, Nawinia и другие.
Предприниматели провели переговоры с потенциальными партнёрами из Приморья. Руководство Sanofi обсудило возможное сотрудничество с представителями Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ) и медцентра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).
Энергетическая компания E.ON Connecting Energies LLC занимается установкой на объектах потребителей собственных генераций, которые обеспечивают более доступную электроэнергию и позволяют снизить капитальные затраты на строительство. В Приморье она намерена представить энергоэффективные решения для индустриальных парков, наладить сотрудничество в сфере инженерных изысканий и проектных работ.
Компания Bomag — один из крупных мировых производителей дорожно-строительной техники. В Приморье руководство компании планирует рассмотреть возможность размещения в индустриальном парке «Приморье» склада и сервисного центра либо производства, а также намерено обменяться с приморским бизнесом опытом использования экологичных технологий в строительстве.
Анна САТИМОВА