Хруст французских инвестиций в Приморье

Для крупных инвестиционных проектов в Приморье действуют налоговые льготы. Для проектов, которые реализованы на территории Приморья с 2015 года с суммой капитальных вложений не менее 50 миллионов рублей за 3 года или 500 миллионов рублей за 5 лет, предусмотрены сниженные процентные ставки. Первые пять лет ставки по налогу на прибыль и имущество составляют 0%. В последующие пять лет — 10% и 0,5% соответственно.