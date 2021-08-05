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Posted 5 августа 2021, 01:44

Published 5 августа 2021, 01:44

Modified 20 августа, 11:26

Updated 20 августа, 11:26

Приморцы решают проблемы города через соцсети

Приморцы решают проблемы города через соцсети

5 августа 2021, 01:44
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЦУР
Обращения жителей Приморского края к властям в соцсетях работают почти как моющее средство. После слов «Здравствуйте, Олег Николаевич...», улицы становятся чище, а мусорные свалки «волшебным образом» исчезают. Помощь приморцам в коммуникации с чиновниками и ведомствами оказывает Центр управления регионом (ЦУР).

Один из жителей Владиовостока в соцсетях пожаловался на переполненные мусорные контейнеры рядом со вторым домом в Днепровском переулке. Накопившаяся груда отходов привлекла крыс и источала зловоние, что не лучшим образом сказывалось на городском пейзаже. ЦУР вместе с правительством региона обратили внимание на проблему и сообщили о ней ответственному в этой сфере ведомству. Специалисты взяли запрос в работу, и через время площадку очистили.

А возле 11-го дома по улице Московской убрали два гаража. Металлические коробки увезли, а вот мусор около двух недель забирать никто не спешил. Более того, ни одно ответственное ведомство не отреагировало должным образом, несмотря на многочисленные обращений. ЦУР вместе с краевым правительством направили обращение в городскую администрацию. Проблема была решена, обратившийся сам сообщил ЦУР и правительству региона, что на место прибыли работники и все убрали.

Напомним, Центр управления регионом — это координационный центр мониторинга и обработки всех видов обращений и сообщений в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, как официальных, так и неофициальных, размещенных в открытых источниках в сети Интернет.

Главные задачи ЦУР — организовать диалог норда со властью, ускорить обработку обращений, которые отслеживает система «Инцидент-менеджмент» в социальных сетях ЦУР, региональных и муниципальных органов власти, на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и на сайте или приложении «Сделай Приморье Лучше».

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Благоустройство#ЦУР
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