Приморцы решают проблемы города через соцсети

А возле 11-го дома по улице Московской убрали два гаража. Металлические коробки увезли, а вот мусор около двух недель забирать никто не спешил. Более того, ни одно ответственное ведомство не отреагировало должным образом, несмотря на многочисленные обращений. ЦУР вместе с краевым правительством направили обращение в городскую администрацию. Проблема была решена, обратившийся сам сообщил ЦУР и правительству региона, что на место прибыли работники и все убрали.