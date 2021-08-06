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Posted 6 августа 2021, 05:03

Published 6 августа 2021, 05:03

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Около 800 приморцев обзаведутся собственным жильем в 2021 году

Около 800 приморцев обзаведутся собственным жильем в 2021 году

6 августа 2021, 05:03
Фото: Максим Карпиков. Медиахолдинг 1Mi.
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Строительство
Уже в августе несколько граждан из числа обманутых дольщиков получат свои квартиры. В Приморье уже закончили строительство трех домов и все они будут сданы в 2021 году.

По словам гендиректора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жао, в 2021 году уже сданы в эксплуатацию три проблемных объекта. Их общая площадь составила 35 тысяч квадратных метров.

В Артеме, в начале зимы, был сдан 17-этажный дом, а в начале весны во Владивостоке закончили работы с двумя домами жилого комплекса «Лайф». В правах были восстановлены 493 приморца.

В ближайшее время, в последний месяц лета закончится строительство дома номер 71 по улице Адмирала Горшкова в микрорайоне Снеговая Падь.

Ольга Сун-жао рассказала, что подрядчик уже заканчивает работы, идет активная работа над сдачей необходимой документации. На этой же улице заканчивают строительство 57-го дома. В этом же году закончат строительство дома номер 49 по улице Грибоедова.

Планируется завершить строительство еще семи домов в ближайшие годы за счет федеральных и частных инвестиций.

С 2019 года в эксплуатацию ввели 15 проблемных долгостроев общей площадью 197 тысяч квадратных метров. В правах восстановили более 2500 приморских дольщиков.

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#Общество#Приморье#Строительство#Новости#Обманутые дольщики#Дольщики
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