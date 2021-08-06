Погода на выходные в Приморье: Солнца ждать не стоит

Posted 6 августа 2021, 01:56
Published 6 августа 2021, 01:56
Modified 20 августа, 11:27
Updated 20 августа, 11:27
По словам синоптиков, во многих районах края будут идти дожди разной интенсивности — возможны ливни и грозы. Минимальная температура воздуха +16 градусов, максимальная — до +31.
«В воскресенье вдоль восточного побережья начнёт вторгаться гребень охотского антициклона, температура понизится», — сообщили специалисты Примпогоды.
В дальневосточной столице погода на выходных будет неустойчивой. Солнца не ожидается, возможны осадки.
В субботу во Владивостоке будет облачно с прояснениями. Температура ночью от +22 до +24 градусов, днём от +26 до +29.
В воскресенье облачность увеличится, дневная температура понизится на 1-3 градуса.