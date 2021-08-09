Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия

В 2021 году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Для уточнения информации и внесения собственных предложений по организации движения общественного транспорта граждане могут обратиться в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в Instagram-аккаунте @gortrans_vl.