Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия

Posted 9 августа 2021, 04:52
Published 9 августа 2021, 04:52
Modified 20 августа, 11:27
Updated 20 августа, 11:27
Остановка городского транспорта «Коррекционная школа» получила прописку в районе дома № 21 на улице Главной — здесь будет проходить автобусный маршрут № 42.
Остановочный пункт «Перинатальный центр» появился в районе дома № 104а, строение 5 по улице Борисенко. В обратном направлении автобусы маршрутов № 6, 31К и 79 будут останавливаться в районе дома № 104б, строение 2 по той же улице.
Одноименная остановка появилась в районе дома № 14 по улице Майора Филипова. С сентября текущего года здесь будет проходить новый маршрут № 91 «Майора Филипова — Багратиона».
Еще одна остановка общественного транспорта будет организована в районе дома № 1а на улице Мыс Чумака. Её появление также связано с запуском в сентябре нового маршрута № 87 «Семеновская — Мыс Чумака».
Официально название присвоили и остановочному пункту «Назимовская батарея». Ранее по многочисленным просьбам горожан до этой точки был продлен автобусный маршрут № 5.
«Маршрут увеличился на 12 километров, дополнительно был обустроен остановочный пункт „Назимовская батарея“. Интервал движения по будням составляет от 13 до 20 минут, по выходным — 20-22 минуты», — рассказал глава управления транспорта Владивостока Александр Иванов.
В 2021 году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Для уточнения информации и внесения собственных предложений по организации движения общественного транспорта граждане могут обратиться в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в Instagram-аккаунте @gortrans_vl.