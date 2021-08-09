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Posted 9 августа 2021, 04:52

Published 9 августа 2021, 04:52

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия

Мыс, батарея и майор: Автобусные остановки Владивостока получили названия

9 августа 2021, 04:52
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Дороги
Остановки «Коррекционная школа», «Перинатальный центр», «Майора Филипова», «Мыс Чумака» и «Назимовская батарея» появились во Владивостоке. Новым остановочным пунктам присвоили названия на заседании комиссии по городской топонимике.

Остановка городского транспорта «Коррекционная школа» получила прописку в районе дома № 21 на улице Главной — здесь будет проходить автобусный маршрут № 42.

Остановочный пункт «Перинатальный центр» появился в районе дома № 104а, строение 5 по улице Борисенко. В обратном направлении автобусы маршрутов № 6, 31К и 79 будут останавливаться в районе дома № 104б, строение 2 по той же улице.

Одноименная остановка появилась в районе дома № 14 по улице Майора Филипова. С сентября текущего года здесь будет проходить новый маршрут № 91 «Майора Филипова — Багратиона».

Еще одна остановка общественного транспорта будет организована в районе дома № 1а на улице Мыс Чумака. Её появление также связано с запуском в сентябре нового маршрута № 87 «Семеновская — Мыс Чумака».

Официально название присвоили и остановочному пункту «Назимовская батарея». Ранее по многочисленным просьбам горожан до этой точки был продлен автобусный маршрут № 5.

«Маршрут увеличился на 12 километров, дополнительно был обустроен остановочный пункт „Назимовская батарея“. Интервал движения по будням составляет от 13 до 20 минут, по выходным — 20-22 минуты», — рассказал глава управления транспорта Владивостока Александр Иванов.

В 2021 году во Владивостоке планируют ввести шесть новых автобусных маршрутов, еще в четырех ожидаются изменения. С реестром всех маршрутов можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Для уточнения информации и внесения собственных предложений по организации движения общественного транспорта граждане могут обратиться в управление транспорта администрации Владивостока по телефону 2614-334 или в Instagram-аккаунте @gortrans_vl.

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#Общество#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Дороги#Автомобили#Автобус
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