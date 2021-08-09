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Posted 9 августа 2021, 04:04

Published 9 августа 2021, 04:04

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

Новый музей откроют в Приморье в 2022 году

Новый музей откроют в Приморье в 2022 году

9 августа 2021, 04:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Животные
Современный музей флоры и фауны Приморского края откроют в Уссурийске в 2022 году. Площадку под строительство объекта осмотрели губернатор региона Олег Кожемяко и министр юстиции России Константин Чуйченко.

Построить музей планируют в 2022 году рядом с ледовой ареной «Олимп». В нём будут представлены различные экспонаты и современные интерактивные композиции.

«В нем будут представлены флора и фауна Приморского края, быт коренных малочисленных народов. Посетители смогут узнать, в каких условиях проживают дикие животные и что нужно делать для их сохранения», — сказал Олег Кожемяко.

Кроме того, глава региона и министр посетили штаб-квартиру охотнадзора, в которой ведётся мониторинг передвижения антибраконьерных оперативных групп. В ближайшее время штаб-квартиру планируют модернизировать — в здании сделают оружейную комнату и построят кормовой цех для копытных животных.

«Диких кабанов будут кормить уже обработанными кормами, что особенно актуально при угрозе африканской чумы свиней», — рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

Отметим, что центр «Амурский тигр» ведет работу по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра, начиная с 2014 года. Увеличение численности этих редких животных является одним из основных направлений регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология». Благодаря работе центра популяция амурского тигра в Приморском крае составляет около 500 особей.

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#Культура#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Животные
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