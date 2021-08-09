Новый музей откроют в Приморье в 2022 году

Отметим, что центр «Амурский тигр» ведет работу по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра, начиная с 2014 года. Увеличение численности этих редких животных является одним из основных направлений регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология». Благодаря работе центра популяция амурского тигра в Приморском крае составляет около 500 особей.