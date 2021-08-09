Новый музей откроют в Приморье в 2022 году

Posted 9 августа 2021, 04:04
Published 9 августа 2021, 04:04
Modified 20 августа, 11:27
Updated 20 августа, 11:27
Построить музей планируют в 2022 году рядом с ледовой ареной «Олимп». В нём будут представлены различные экспонаты и современные интерактивные композиции.
«В нем будут представлены флора и фауна Приморского края, быт коренных малочисленных народов. Посетители смогут узнать, в каких условиях проживают дикие животные и что нужно делать для их сохранения», — сказал Олег Кожемяко.
Кроме того, глава региона и министр посетили штаб-квартиру охотнадзора, в которой ведётся мониторинг передвижения антибраконьерных оперативных групп. В ближайшее время штаб-квартиру планируют модернизировать — в здании сделают оружейную комнату и построят кормовой цех для копытных животных.
«Диких кабанов будут кормить уже обработанными кормами, что особенно актуально при угрозе африканской чумы свиней», — рассказал гендиректор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Отметим, что центр «Амурский тигр» ведет работу по созданию эффективной службы охраны объектов животного мира в ареале тигра, начиная с 2014 года. Увеличение численности этих редких животных является одним из основных направлений регионального проекта «Сохранение биоразнообразия в Приморском крае» национального проекта «Экология». Благодаря работе центра популяция амурского тигра в Приморском крае составляет около 500 особей.