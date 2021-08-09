Основной вихрь тайфуна «Лупит» не «влупит» по Приморью

На юго-западе Японии из-за циклона отменили 63 авиарейса, в западных префектурах Хиросима и Симанэ, в том числе и в центральной Айти объявлена эвакуация. Из-за риска оползней и наводнения свои дома покинут около 300 тысяч японцев. Скорость ветра, по последним данным, достигала 23 м/с с порывами до 35 м/с.