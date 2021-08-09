«Откуда дровишки?» — Приморцы будут покупать дрова по рыночным ценам

В настоящее время дрова можно получить заключив договор купли-продажи, на лесосеках арендаторов и из отходов лесопиления. В общем топливном балансе эти источники тоже будут учтены. Также Степанов заявил, что уже разработан механизм, благодаря которому население будет получать дрова по рыночной, а не спекулятивной цене.