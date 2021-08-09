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Posted 9 августа 2021, 03:04

Published 9 августа 2021, 03:04

Modified 20 августа, 11:27

Updated 20 августа, 11:27

«Откуда дровишки?» — Приморцы будут покупать дрова по рыночным ценам

«Откуда дровишки?» — Приморцы будут покупать дрова по рыночным ценам

9 августа 2021, 03:04
Фото: Лузина Ольга. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Топливо
В Приморье разработают эффективную. схему обеспечения населения топливом. Уже сейчас разработан механизм, благодаря которому дрова будут продаваться по рыночной, а не спекулятивной цене.

«Достоверной информации о потребностях в дровах у большинства районов нет, общий объем очень приблизительный», — объяснил необходимость работы в этом направлении глава краевого минлесхоза Константин Степанов.

По его словам, данные по каждому муниципалитету крайне противоречивы. В одних муниципалитетах цифры достаточно скромные, а в других непомерно большие. Глава ведомства подчеркнул, что ситуация требует разработки эффективной рабочей схемы по обеспечению населения топливом.

Потребность жителей региона в дровах будут выяснять по каждому населенному пункту индивидуально. На первом этапе главам муниципалитетов предстоит составить баланс потребления и поставок топлива с указанием их источников и рыночной цены.

Степанов напомнил, что частные дома в Приморье отапливаются не только дровами, но и газом, углем и электричеством. По словам чиновника, в малолесных районах вроде Пограничного, Пожарского, Хасанского, Хорольского и Ханкайского эти виды топлива надо использовать активнее.

Министр отметил, что отапливать дровами дома больше актуально в тех районах, где развито лесопользование.

В настоящее время дрова можно получить заключив договор купли-продажи, на лесосеках арендаторов и из отходов лесопиления. В общем топливном балансе эти источники тоже будут учтены. Также Степанов заявил, что уже разработан механизм, благодаря которому население будет получать дрова по рыночной, а не спекулятивной цене.

Разработкой системы ведения топливно-энергетического баланса займется региональный штаб в составе краевых минлеса, минэнерого и минсоцполитики под руководством председателя правительства Веры Щербина.

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#Общество#Приморье#Новости#Топливо#Отопление
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