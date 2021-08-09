В Приморье раздают бесплатные лекарства

«В течение этого года к нам обратились более 100 человек с просьбой о предоставлении лекарств. Все они ранее отказались от получения льготы, но болезнь обострилась или случились осложнения, требуются дорогостоящие препараты. Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо до 1 октября написать заявление и весь год получать лекарства бесплатно. Имея в своей практике множество примеров необдуманного отказа от НСУ, мы считаем своим долгом предупредить граждан: в случае ухудшения здоровья, покупать необходимые лекарства придется за свой счет. Сохранение права на обеспечение необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями гарантирует защиту от дополнительных расходов, которых могут не соответствовать доходам семьи больного», — сообщила заместитель министра здравоохранения Приморского края Оксана Соловьева.