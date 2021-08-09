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Posted 9 августа 2021, 07:48

Published 9 августа 2021, 07:48

Modified 20 августа, 11:29

Updated 20 августа, 11:29

В Приморье вводят дополнительные ограничения

В Приморье вводят дополнительные ограничения

9 августа 2021, 07:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
ВЭФ
Дополнительные ограничения и усиление мер безопасности вводят в Приморском крае в преддверии V Восточного экономического форума (ВЭФ). Принятые меры были озвучены на заседании региональной антитеррористической комиссии под председательством губернатора Приморья Олега Кожемяко.

«В августе в крае пройдут антитеррористические командно-штабные учения, тренировки на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили правоохранители.

В связи с проведением V ВЭФ планируется ввести следующие временные ограничения:

С 1 по 4 сентября — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России;

С 1 по 4 сентября — запрет на плавание в районе Амурского залива и в акваториях бухт Аякс, Парис, Новик;

С 1 по 5 сентября с 07:00 до 23:00 — запрет на движение большегрузного транспорта массой более 5 тонн по территории Владивостока и грузового транспорта по улице Нижнепортовая;

С 30 августа по 4 сентября — запрет на перевозку по территории Владивостока опасных грузов, в том числе взрывоопасных, радиоактивных, отравляющих веществ, вооружения, боеприпасов;

С 30 августа по 9 сентября — ограничение на проведения дорожных и земляных работ, гидравлических испытаний коммуникаций;

Со 2 по 4 сентября — запрет на парковку транспортных средств на трассах острова Русский,

С 30 августа с 07:00 до 23:00 — запрет на въезд на территорию острова Русский крупногабаритного транспорта.

Кроме того, в крае планируют перенести начало охотничьего сезона. Жителей и гостей Владивостока просят отнестись с пониманием к возможным неудобствам.

Отметим, что Восточный экономический форум проводится ежегодно для содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2020 году ВЭФ не состоялся из-за пандемии коронавируса. В этом году форум пройдет 2-4 сентября на острове Русский.

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#Общество#ВЭФ#Приморский край#Владивосток#Новости#Полиция
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