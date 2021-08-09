В Приморье вводят дополнительные ограничения

С 1 по 4 сентября — запрет на использование воздушного пространства над Владивостоком для всех видов воздушных судов. Исключение составят только обеспечивающие безопасность, следующие по центральному расписанию и чартерные самолеты и вертолеты, доставляющие участников ВЭФ, а также согласованные с ФСО России;