Коллективный иммунитет в Приморье формируют современные технологии

Телеканал «Россия24» рассказал о деятельности ЦУРов в период массовой вакцинации населения. Среди достижений было отмечено создание чат-ботов о прививки от COVID-19 в более 20 регионах страны. Приморский край вошел с это число. Чат-бот, созданный ЦУР и Министерством здравоохранения Приморья отвечает на популярные вопросы жителей края о вакцинации и расскажет нужен ли тест на антитела перед прививкой, есть ли побочные эффекты, как записаться на вакцинацию.