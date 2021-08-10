zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 10 августа 2021, 07:38

Published 10 августа 2021, 07:38

Modified 20 августа, 11:29

Updated 20 августа, 11:29

Приморским предпринимателям бесплатно помогут с продвижением в интернете и СМИ

Приморским предпринимателям бесплатно помогут с продвижением в интернете и СМИ

10 августа 2021, 07:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Приморским предпринимателям помогут заявить о себе в СМИ, продвинуть товары и услуги в интернете и даже изготовить брендированную продукцию. Новая комплексная услуга от центра «Мой бизнес» доступна для бизнесменов, зарегистрированных не менее года назад, которые прошли прескоринговую проверку.

«Реклама, как известно, – двигатель торговли, и услуги, связанные с нею, всегда пользуются у нас большой популярностью. Только в прошлом году мы получили больше 100 заявок по этому направлению», — рассказала руководитель Центра поддержки предпринимательства (ЦПП, подразделение центра «Мой бизнес») Виктория Петрова.

Теперь приморским предпринимателям доступны три новые комплексные услуги: «Продвижение в СМИ», «Продвижение в интернете» и «Наружная реклама и полиграфия».

Воспользовавшись услугой «Продвижение в СМИ», бизнесмены Приморья смогут получить помощь в производстве и трансляции аудио- и видеороликов в теле- и радиоэфире, публикации информации в периодических печатных изданиях.

В пакет услуги «Продвижение в интернете» входит помощь в создании лендинга, SEO и SMM, в том числе и таргетинг.

В услуге «Наружная реклама» предпринимателям доступны дизайн и установка баннеров и рекламных вывесок, изготовление и печать разнообразных визиток, буклетов, блокнотов и прочего, в том числе и брендированной продукции.

На сайте центра «Мой бизнес», чтобы получить одну из новых комплексных услуг, приморским предпринимателям достаточно оставить заявку на сайте. Если компания бизнесмена зарегистрирована больше года назад и прошла прескоринговую оценку — его заявка будет одобрена.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (423) 279-59-09

Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
Приморских предпринимателей поддержат комплексной услугойПриморье стало одним из лидеров по финансовой и гарантийной поддержке предпринимателейКоворкинг «Мой бизнес» пользуется популярностью у приморских предпринимателей
#Бизнес#Приморье#Новости#Поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика