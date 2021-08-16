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Posted 16 августа 2021, 01:04

Published 16 августа 2021, 01:04

Modified 20 августа, 11:31

Updated 20 августа, 11:31

Противопожарная безопасность избирательных участков в Большом Камне под контролем МЧС

Противопожарная безопасность избирательных участков в Большом Камне под контролем МЧС

16 августа 2021, 01:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Выборы
Жители Большого Камня могут быть уверены, что помещения избирательных участков соответствуют всем необходимым противопожарным требованиям. Сотрудники МЧС, в преддверии выборов, занялись инспекционным обходом профильных помещений.

Работники местного отдела надзорной деятельности и профилактической работы посещают помещения избирательных участков и проверяют как соблюдаются обязательные требования противопожарной безопасности. Осматривают пути эвакуации, проверяют работу профильных защитных систем, контролируют наличие первичных средств пожаротушения на объектах.

Кроме того, руководителям напоминают базовые правила пожарной безопасности и разъясняют все необходимые нюансы. Вручают агитационно-информационные буклеты, напоминают об ответственности должностных лиц за нарушение правил противопожарной безопасности.

Кстати, в Приморском крае с 16 августа, по распоряжению губернатора региона Олега Кожемяко, снят особый противопожарный режим. Ранее он был введен в 27 муниципалитетах Приморья.

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#Общество#Приморье#Выборы#Новости#Большой Камень#МЧС
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