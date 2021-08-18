Биопрокторинг: Новая технология дистанционной сдачи экзаменов от «Ростелекома»

Технически, чтобы воспользоваться новой системой, достаточно иметь ПК со скоростью интернета не ниже 5 Мбит/с, вебкамеру с разрешением от 640х480 px и микрофон. Кроме того, необходимо гражданство РФ, подтвержденная учетная запись ЕСИА и регистрация в Единой биометрической системе. Устанавливать дополнительное ПО на персональный компьютер не придется.