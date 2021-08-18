Деньги или лекарства: Что выбрать приморскому льготнику?

Если человеку, который выбрал деньги, потребуется дорогостоящее лекарство, то он уже не сможет получить его бесплатно от государства и будет вынужден покупать препарат за свой счёт. В 2021 году минздрав Приморья получил 100 обращений от граждан, выбравших получение денег, а затем узнавших, что им нужны дорогие медикаменты.