Котельные Приморского края готовы к зиме более, чем на 50%

Зампред регионального правительства Елена Пархоменко рассказала, что в крае не только ремонтируют теплоинфраструктуру, но и строят новые. Так в Липовцах, Краснореченском и Смоляниново появятся новые угольные котельные. А в Фокино и Новом — газовые.