Котельные Приморского края готовы к зиме более, чем на 50%

Posted 18 августа 2021, 07:06
Published 18 августа 2021, 07:06
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
В ведомстве рассказали, что готовность теплоисточников в этих объектов составляет от 70% и выше. В течение месяца работы будут завершены и в оставшихся уголках Приморья.
Большая часть работ коммунальщиков сводится к ремонту и замене котлов, коммуникация и прочего оборудования.
Зампред регионального правительства Елена Пархоменко рассказала, что в крае не только ремонтируют теплоинфраструктуру, но и строят новые. Так в Липовцах, Краснореченском и Смоляниново появятся новые угольные котельные. А в Фокино и Новом — газовые.
Новые объекты пришли на смену старым и неэффективным. Благодаря модернизации, тепло получат еще больше жителей близлежащих территорий. Кроме того, ведется проектирование новых теплоисточников. К их строительству приступят в ближайшее время.
Напомним, в регионе действует государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.