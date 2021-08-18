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Posted 18 августа 2021, 01:36

Published 18 августа 2021, 01:36

Modified 20 августа, 11:33

Updated 20 августа, 11:33

«Не бойся, молодой, поддержим!»: Приморью нужны учителя

«Не бойся, молодой, поддержим!»: Приморью нужны учителя

18 августа 2021, 01:36
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сегодня не так часто молодые специалисты, особенно с дипломами педагогов, отправляются сразу после вуза работать по специальности. Молодой учитель — это непросто. И зарплата не очень большая, и престиж профессии не так чтоб уж высок… Но все же идут, идут в школы молодые кадры — не так много, как хотелось бы, но все же…

И как сделать так, чтобы они не пожалели о своем решении, остались на работе, прикипели к ней сердцем? Этим вопросом давно и всерьез занимается правительство Приморского края.

«Курс закончен, по глухим селеньям разбредемся в дальние края… Ты уедешь к северным оленям, в знойный Туркестан уеду я», — помните, как напевал эту песню, адресуя ее главной героине, молодой учительнице, приехавшей в чужой город по распределению после вуза, персонаж фильма «Весна на Заречной улице»?

Всесторонняя поддержка

В министерстве образования Приморского края отметили: в крае по инициативе губернатора Олега Кожемяко оказывается всесторонняя поддержка школьным учителям. В частности, молодые педагоги имеют право на единовременную выплату в размере от 250 до 440 тысяч рублей, а также ежемесячную – в размере 10 тысяч рублей на протяжении трех лет. Классные руководители также получают ежемесячные доплаты. В 2021 году на обозначенные цели предусмотрено почти 1,2 миллиарда рублей. Работа ведется по поручению президента РФ Владимира Путина.

О том, что в нашем регионе уделяется большое внимание решению проблем образования, Олег Кожемяко говорил и во время ежегодного отчета перед Законодательным Собранием о результатах деятельности органов исполнительной власти региона за 2020 год.

Среди важнейших задач в этой сфере были названы привлечение свежих кадров, особенно — молодых учителей, и решение дефицита педагогических кадров в целом.

Принимаемые для решения этой задачи меры уже дают свой позитивный эффект, подчеркнул Олег Кожемяко. Например, для того, чтобы педагоги, в том числе молодые учителя, имеющие большой творческий потенциал, оставались верны своей профессии, к решению проблемы подходят комплексно.

Молодым дорога

Например, три года в крае работает программа «Учитель для Приморья», в рамках которой студенты — без пяти минут бакалавры — педагогических дисциплин проходят практику в муниципальных школах. В 2020 году в программе приняли участие 150 студентов.

Также — по инициативе губернатора — приняты законы о социальной поддержке молодых кадров. В результате учителям и работникам образования Приморья направлено 223 миллиона рублей, всего выплаты получили 1 008 молодых специалистов, 426 педагогов-наставников. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере образования, молодежной политики, направленных на укрепление института семьи с детьми, пропаганду семейных ценностей».

Также следует отметить, что в крае начал работу проект «Земский учитель» и 27 педагогов получили по два миллиона рублей — из краевого и федерального бюджетов. Также без малого девять тысяч классных руководителей получили доплату по пять тысяч рублей за классное руководство.

По закону

В Приморском крае принят закон, устанавливающий меры социальной поддержки педагогических работников, работающих в краевых государственных и муниципальных образовательных организациях Приморского края, в целях их привлечения и сохранения кадрового потенциала.

Согласно закону, каждому молодому специалисту, впервые трудоустроившемуся в школу или другое государственное образовательное учреждение в течение трех лет со дня окончания обучения, при условии, что он заключает бессрочный трудовой договор по основному месту работы, полагается единовременная денежная выплата.

Размеры ее варьируются: если молодой учитель пришел работать просто в городскую школу, то сумма будет от 350 000 рублей (для молодого специалиста, имеющего диплом о высшем образовании с отличием) до 300 тысяч рублей – если молодой педагог окончил с отличием среднее профессиональное учебное заведение. Для тех, кто окончил вуз или колледж без диплома с отличием, сумма выплаты будет от 250 до 300 тысяч рублей.

Если молодой педагог начинает работу в школе в городе или городском округе, приравненном к территориям Крайнего Севера, то тут количество положенных ему денег будет колебаться от 275 до 285 тысяч рублей (в зависимости от «цвета» диплома и того факта, высшее или среднее профессиональное образование он получил). Если вы пришли в сельскую школу, вы (опять же в зависимости от вышеперечисленных фактов) можете получить от 300 000 рублей до 400 000 рублей. Ну а если школа находится в селе на территории, приравненной к территориям Крайнего Севера, то здесь выплата еще солиднее – от 330 тысяч рублей до 400.

Эта выплата полагается только раз и ее можно считать своего рода аналогом подъемных – чтобы молодой педагог мог иметь эдакую «подушку безопасности» на первое время.

Кроме того, ему положена социальная поддержка в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 10 000 рублей - до достижения трехлетнего стажа работы в образовательной организации. Неплохой плюс к зарплате, правда? Да, не горы золотые, но твердые десять тысяч.

Прибавка к жалованию

Что делать молодому специалисту, чтобы его зарплата росла? Конечно же повышать квалификацию, участвовать в конкурсах, проходить аттестацию, профессионально расти. И помочь ему в этом может наставник. Кстати, именно педагогам, которые берут на себя ответственную миссию наставничества, положена ежемесячная выплата в 5000 рублей. За работу по сопровождению профессиональной деятельности молодого специалиста в соответствии с утвержденным индивидуальным планом адаптации в первый год его работы в образовательной организации.

Все в том же фильме «Весна на Заречной улице» молодой педагог Татьяна фактически оказалась чуть ли не улице, приехав на работу в далекий город. Так вот, современным молодым учителям в Приморье такая печаль не грозит.

Буквой закона предусмотрена мера социальной поддержки в виде компенсации расходов за наем (поднаем) жилого помещения в размере 50% фактических расходов по договору найма (поднайма) жилого помещения, но не более 10 000 рублей в месяц - в течение одного года работы в образовательной организации.

Какие еще льготы есть у молодого учителя в Приморском крае?

Например, специалисту, работающему в образовательной организации по основному месту работы на должности педагогического работника, раз в три года предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации части стоимости путевки на санаторно-курортное лечение в размере 25% фактических расходов стоимости путевки, но не более 15 000 рублей.

Словом, выходя из стен педагогического (и не только) вуза, потенциальный молодой учитель должен понимать, что если он выберет в качестве жизненного пути эту непростую, но такую благородную стезю – учить детей, то государство подставит ему свое плечо. Поможет. Поддержит.

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#Приморье#Учитель#Поддержка
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