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Posted 18 августа 2021, 02:25

Published 18 августа 2021, 02:25

Modified 20 августа, 11:33

Updated 20 августа, 11:33

«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников

«Сухой закон» предлагают ввести в Приморье в дни «детских» праздников

18 августа 2021, 02:25
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Алкоголь
Население Приморского края зовут обсудить региональный законопроект о контроле оборота алкогольной продукции и профилактике алкоголизма. Ознакомиться с соответствующим документом можно на региональном портале оценки регулирующего воздействия правовых актов.

Проект подготовили специалисты министерства промышленности и торговля Приморского края. Основная цель инициативы — защита нравственности и здоровья детей и подростков от негативного влияния вредных привычек взрослых людей.

Предлагается ограничить торговлю алкоголем в дни проведения общеобразовательными организациями мероприятий «Последний звонок», Международного дня защиты детей (1 июня), Дня знаний (1 сентября), а в случае, если День знаний приходится на выходной день — в следующий за ним рабочий день.

Также законопроект запрещает торговлю спиртным вновь создаваемым организациям, если их оплаченный уставной капитал составляет менее 100 тысяч рублей.

Кроме того, в дни «детских» праздников нельзя будет купить алкоголь с 9 утра, а придется ждать до 10 часов.

«Все предлагаемые поправки разработаны на основе анализа опыта борьбы с нарушениями в этой сфере. Например, предложение кратно увеличить уставной капитал связано с тем, что зачастую организациям, уличенным в нарушении правил торговли спиртным, было проще закрыть старое юрлицо и открыть новое, „с чистой биографией“», — разъяснили в ведомстве.

От граждан ждут, что они ознакомятся с полным текстом законопроекта, так как он включает в себя и другие ограничения. Свои пожелания также можно оставить в соответствующем разделе портала.

К участию в обсуждении приглашаются все желающие.

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#Общество#Приморье#Новости#Алкоголь#Дети#Торговля#Законодательство#Школьники
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