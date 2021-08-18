В кошелек из Интернета

Прежде чем решиться стать видеоблогером, очень вам рекомендуем почитать практические советы от «бывалых». Кроме творческой составляющей, отвечающей за темы роликов, их сценарии и съёмки, есть ещё множество нюансов технического характера. Их незнание может привести к тому, что ваш классный контент, который нравится всем вашим знакомым, так и не раскрутится и не принесёт вам ни копейки. Правда бывают случаи, когда единственное видео собирает сразу же десятки миллионов просмотров, но это скорее исключение из правил. К тому же авторы таких шедевров зачастую даже не подключают «монетизацию» на своих каналах и все их возможные доходы «вылетают в трубу».