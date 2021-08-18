В кошелек из Интернета

Posted 18 августа 2021, 07:15
Published 18 августа 2021, 07:15
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
Сегодня мы расскажем о нескольких способах получить в интернете достойные деньги, которые могут стать вашим основным доходом. Оговоримся сразу, все перечисленные ниже методы потребуют от вас определённых знаний и навыков. Вполне возможно, они у вас уже есть и вы просто не знаете, что на них можно заработать. В противном случае вам придётся их приобрести. Главное, что вы сможете зарабатывать, не вкладывая ни копейки.
По секрету всему свету
Помните, одна старая реклама утверждала, что «имидж – это всё»? Сейчас это выражение актуально как никогда. Сегодня в интернете можно приобрести любой товар, и если раньше чтобы выбрать, скажем, пылесос, мы приходили в магазин и смотрели на ценник, то сейчас, пытаясь купить этот агрегат онлайн, вы можете потратить несколько часов, любуясь различными моделями по одной цене.
Именно поэтому на первое место при покупке товаров сегодня выходят отзывы тех, кто данный товар уже приобрёл. Чем больше хороших отзывов, тем больше продаж. Производители это знают и готовы платить реальные деньги за каждый хороший отзыв. Причём отзыв может быть не только о товаре. Вы можете описать свои впечатления об услуге, или каком-то месте. Деньги вы будете получать как за сам отзыв, так и за каждое прочтение вашего «труда».
Если вы снабдите свой отзыв фотографиями, то шансы заработать больше значительно повышаются. Для начала заработка необходимо зарегистрироваться на специальной платформе. Сначала заработок будет небольшим, но со временем, разобравшись с тем, как всё работает, вы вполне можете выйти на уровень в несколько десятков тысяч в месяц. Хотя опытные пользователи не советуют рассматривать данный способ как основной заработок, все сходятся во мнении, что «отзывы» становятся хорошим стартом онлайн-заработка.
Информация – это деньги.
Следующий способ, о котором мы не можем не упомянуть, во многих случаях не законен. Речь идёт о продаже информации с помощью файлообменников. Несмотря на то, что есть масса вполне легальной информации, в большинстве люди пользуются файлообменниками для скачивания пиратских видео или взломанных программ. Превратить в деньги ту информацию, которая есть у вас, просто.
Нужно зарегистрироваться на файлообменнике, выложить туда свою информацию и разместить ссылку на неё. Люди, которые ищут в интернете то, что есть у вас, скачивают ваш контент, а вы получаете за это доход. Больше скачиваний – больше денег. Способ интересен тем, что, разместив ссылку однажды, вы можете зарабатывать на ней вечно, до тех пор, пока ваша информация будет кому-то нужна. Чем больше ссылок, тем больше скачиваний.
Правда есть немаловажный нюанс. Роскомнадзор, призванный следить в том числе и за соблюдением авторского права, нещадно блокирует подобные файлообменники. Так что не стоит рассчитывать на постоянный пассивный доход. Завтра могут заблокировать именно тот файлообменник, с которым вы работаете.
Фотки для работки
Если вы любите фотографировать, да ещё и являетесь счастливым обладателем фотоаппарата, то считайте, вам повезло. На своём увлечении вы можете заработать до трёх тысяч долларов в месяц. Речь идёт о фотостоках и фотобанках. Суть заработка проста - вы делаете классное фото и выкладываете его в специальный сервис.
Людям нравится ваша фотография и они платят деньги за то, чтобы её скачать. Чем лучше фотография, тем выше шансы того, что она понравится другим. Именно поэтому не стоит рассчитывать на достойный доход, если вы попытаетесь загрузить в фотосток своё смазанное селфи. Но люди, увлекающиеся фотографией, действительно зарабатывают таким способом вполне достойные деньги.
К тому же фотография, загруженная однажды, может приносить доход многие годы. Подобный способ подойдёт и художникам. За рисунки тоже платят. Напомним, что фото и рисунки должны быть действительно авторскими. В противном случае фотосток не разместит их у себя.
Заработать играючи
Мечта любого ребёнка – получать конфету за то, что он играет в игры. В наши дни это вполне реально. Существуют целые корпорации, которые зарабатывают на онлайн-играх. Если вы геймер, и выражение «фарм игровой валюты» вас не пугает, то этот вид заработка точно для вас. Зарабатывают, как правило, на прокачке игровых персонажей.
Методов два. Первый: игрок отдаёт вам на время своего персонажа для того, чтобы вы прокачали его до определённого уровня или прошли какой-то квест, и платит за это деньги.
Второй: вы создаёте персонажа с нуля, играете им определённое время, доведя до определённого уровня, а потом продаёте. Найти клиентов в обоих случаях можно на специальных сервисах или игровых форумах. Однако повторимся, что данный метод заработка подойдёт только тем, кто действительно играет и получает от этого удовольствие.
Скилы геймера должны быть прокачаны, в противном случае вы просто потратите время, не заработав тех денег, которые ожидаете. А ожидать можно от двадцати до тридцати тысяч в месяц. И ещё один совет – выбирайте ту игру, которая вам действительно нравится. Тогда ваша работа, кроме дохода, будет приносить вам максимум удовольствия.
Видосы для доходов
Один из самых доходных способов заработка в интернете - это канал на Ютубе. Уникальные видео могут приносить до двух- трёх миллионов в месяц. Однако не стоит думать, что для таких доходов достаточно просто снять видео и выложить его в интернет. Деньги приносит канал, который необходимо создать и раскрутить, а это, уверяем вас, не так просто, как кажется. Желающих заработать в Ютубе миллионы, конкуренция высочайшая, и в таких условиях именно ваш канал должен притянуть к себе зрителей.
Прежде чем решиться стать видеоблогером, очень вам рекомендуем почитать практические советы от «бывалых». Кроме творческой составляющей, отвечающей за темы роликов, их сценарии и съёмки, есть ещё множество нюансов технического характера. Их незнание может привести к тому, что ваш классный контент, который нравится всем вашим знакомым, так и не раскрутится и не принесёт вам ни копейки. Правда бывают случаи, когда единственное видео собирает сразу же десятки миллионов просмотров, но это скорее исключение из правил. К тому же авторы таких шедевров зачастую даже не подключают «монетизацию» на своих каналах и все их возможные доходы «вылетают в трубу».
Короткий метр
Гораздо проще в техническом плане обстоят дела с заработком в TikTok. Это, пожалуй, единственный видеосервис, составляющий реальную конкуренцию Ютубу.
Платформа, принадлежащая китайской ByteDance, довольно молодая, но развивается настолько бурно, что власти США даже запрещали его на своей территории. Ниша TikToka – короткие видео.
Для использования достаточно скачать программу на смартфон с камерой. Ролики можно снимать из самой программы, но можно и загрузить уже готовые. Платформа сама продвигает новых пользователей и предпочитает видео, созданное с помощью своей программы.
В отличии от Ютуба, предсказать, какой именно ролик соберёт максимальное количество лайков, а значит и денег, крайне сложно. Наибольшей популярностью пользуется юмор и движения под музыку. Но в то же время, в TikTok множество образовательных видео и даже выступлений политический деятелей.
Алгоритм продвижения роликов в данной платформе крайне непредсказуем, поэтому ТОПовые TikTokеры выкладывают по несколько видео в день, зарабатывая за это до ста тысяч рублей с одного аккаунта.