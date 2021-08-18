В некоторых регионах Приморья перевыполнили прогноз по приему на работу молодых педагогов

По всему Приморью в 2021 году были привлечены 1 037 человек. В том числе и те, кто трудоустроился в прошлые годы. На эти цели в бюджете края предусмотрено 265,6 миллиона рублей. На сегодняшний день перечислен 51% процент от этой суммы.