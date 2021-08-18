В некоторых регионах Приморья перевыполнили прогноз по приему на работу молодых педагогов

Posted 18 августа 2021, 05:01
Published 18 августа 2021, 05:01
Modified 20 августа, 11:33
Updated 20 августа, 11:33
«Правительство Приморского края, несомненно, приветствует приход молодежи в отрасль. Поэтому для выполнения обязательств по выплатам молодым специалистам и наставникам в полном объеме вопрос об увеличении средств на указанные цели планируется вынести на сентябрьское заседание бюджетной комиссии», – подчеркнула министр образования Приморья Наталья Бондаренко.
Специалисты краевого минобразования рассказали, что в Приморском крае ведется большая комплексная работа, целью которой является привлечение молодых педагогов на работу в школы и вузы.
Начинающим специалистам доступны единоразовые выплаты от 250 до 440 тысяч рублей. Также, в течение трех лет, молодой педагог может получать ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей. Дополнительное финансовое стимулирование предусмотрено и за классное руководство.
Меры социальной поддержки финансируются из краевого бюджета. Данные о планах профильных учреждениях на привлечение специалистов собирают заранее, чтобы полностью и вовремя обеспечить начинающим педагогам поддержку.
По всему Приморью в 2021 году были привлечены 1 037 человек. В том числе и те, кто трудоустроился в прошлые годы. На эти цели в бюджете края предусмотрено 265,6 миллиона рублей. На сегодняшний день перечислен 51% процент от этой суммы.
Кстати, на некоторых территориях на работу привлекли больше молодых специалистов, чем планировали. Лидируют Владивосток и Уссурийск. 420 из 381 и 166 из 128 соответственно. В сентябре будут рассмотрен вопрос корректировки бюджета для выделения дополнительных средств.
Кстати, работают в Приморье не только местные специалисты. В 2021 году по программе «Земский учитель» на работу устроились 23 педагога из других уголков России.
Кстати, в регионе действует государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027.