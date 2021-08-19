«Карты в руки»: Кто в Приморье может рассчитывать на продуктовые сертификаты

Posted 19 августа 2021, 01:04
Published 19 августа 2021, 01:04
Modified 20 августа, 11:34
Updated 20 августа, 11:34
Документ позволит его владельцу приобрести продовольствие и лекарственные препараты. Оговаривается, что это должны быть продукты первой необходимости, например, хлеб, молоко, крупы, овощи и так далее. При этом сертификат рассчитан на определенную сумму — его номинальная стоимость может составить 30% от величины прожиточного минимума в среднем по России.
Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что целевые субсидии малоимущим стали бы более эффективным средством борьбы с бедностью, чем регулирование цен на отдельные товары. По данным издания iz.ru, в качестве альтернативы Кудрин предложил ввести адресную помощь отдельным категориям населения и целевые субсидии на определенные виды товаров.
Кто может рассчитывать на «продуктовые карточки», а также какими видами поддержки могут воспользоваться наши малообеспеченные земляки, разбирался корреспондент издания «Золотой Рог».
Сначала — кто подпадает под категорию малоимущих. Согласно краевому закону № 255 «О государственной социальной помощи в Приморском крае», к ним относятся семьи и одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Которая, напомним, на 2021 год в крае определена в сумме 13963 рубля. Для сравнения: среднемесячная начисленная зарплата в нашем регионе на текущий год, по данным Приморсктата, составляет 51 811,4 рубля.
В Приморье, если парламентарии Госдумы одобрят идею, получить продовольственный сертификат сможет почти каждый десятый житель региона. По информации главного консультанта министерства труда и социальной политики Приморья Ирины Горбенко, в крае на 1 июля этого года проживало 192 450 человек, имеющих статус малоимущих.
В Приморье предусмотрен целый ряд льгот и выплат для малоимущих граждан, которые особо нуждаются в помощи, но сами не могут себе помочь. Кстати, перечень мер поддержки, а также их объем зависит от региона, поскольку большая часть финансируется из местной казны. Прежде всего, это адресная государственная социальная помощь, средства на которую выделяются из регионального бюджета:
Кроме того, малоимущие жители Приморья могут рассчитывать на государственную социальную помощь из краевого и федерального бюджетов, на основании социального контракта по следующим направлениям:
Также приморцы, имеющие статус малоимущих, также могут быть получателями:
— пособия на ребенка, предусмотренного краевым законом № 217 «О защите прав ребенка в Приморском крае»:
— субсидии на оплату коммунальных услуг, предусмотренной постановлением правительства РФ о№ 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
Получить всю информацию о мерах социальной поддержки, предоставляемыми жителям Приморья, в том числе малоимущим гражданам, можно: