На выплаты приморским детям 3-7 лет выделят еще 1,3 миллиарда рублей

Размер пособия определяется по величине прожиточного минимума на ребенка. В Приморском крае он составляет 15,4 тысячи рублей. Стандартный размер — это половина от этой суммы. Принимая в расчет разные факторы, размер выплаты может составлять 75%, а то 100% от величины прожиточного минимума на ребенка.