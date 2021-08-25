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Posted 25 августа 2021, 01:07

Published 25 августа 2021, 01:07

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

Более 160 приморских дольщиков получат ключи от своих новых квартир в сентябре

Более 160 приморских дольщиков получат ключи от своих новых квартир в сентябре

25 августа 2021, 01:07
Фото: Максим Карпиков. Медиахолдинг 1Mi.
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Строительство
Бывший дом №4 в жилом районе «Снеговая Падь. Комплекс Д» во Владивостоке введен в эксплуатацию. Ключи от квартир в пятом долгострое получат более 160 обманутых дольщиков.

«Совместными усилиями мы сдали практически микрорайон – 16 домов счастливых людей, которые поверили в то, что государство их не бросит. Все получившие квартиры теперь будут планировать семьи, быт. Вопросы с детскими садами и школами мы также будем решать, следующим этапом», — заявил на торжественном мероприятии губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Дом был сдан общими усилиями приморского и городского правительства, Фонда обманутых дольщиков, Корпорации развития Приморья и прокуратуры.

В своих поздравления приморским семьям, которые, наконец, смогут получить собственное жилье, Олег Кожемяко отдельно отметил вклад инициативных граждан в оперативное решение масштабных проблем долгостроев.

Владельцы квартир смогут получить свои ключи от жилья уже в сентябре. На постановку дома на кадастровый учет понадобится еще 18 дней с момента получение акта о вводе в эксплуатацию.

Кстати, по словам гендиректора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю, после официальной сдачи объекта и завершения строительных работ, ни краевой фонд обманутых дольщиков Приморья, ни региональная рабочая группа свою деятельность не прекратят до тех пор, пока все жильцы не получат свои ключи. Все работы на гарантии и в случае каких-либо проблем, всегда можно обратиться к подрядчику, застройщику и в фонд.

До конца 2021 года в Приморье намерены осчастливить еще около 800 обманутых дольщиков. Скоро закончатся работы еще на двух проблемных объектах. До конца 2023 года в Приморском крае намерены полностью ликвидировать подобную проблему.

Кстати, цель «максимум» нацпроекта «Жилье и городская среда», благодаря которому долевые недострои заканчивают и вводят в эксплуатацию, это строительство более 3 миллионов квадратных метров жилья в Приморском крае до 2024 года.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Строительство#Новости#Обманутые дольщики#Олег Кожемяко
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