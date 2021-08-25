Более 160 приморских дольщиков получат ключи от своих новых квартир в сентябре

Кстати, по словам гендиректора АО «Корпорация развития Приморского края» Ольги Сун-жаю, после официальной сдачи объекта и завершения строительных работ, ни краевой фонд обманутых дольщиков Приморья, ни региональная рабочая группа свою деятельность не прекратят до тех пор, пока все жильцы не получат свои ключи. Все работы на гарантии и в случае каких-либо проблем, всегда можно обратиться к подрядчику, застройщику и в фонд.