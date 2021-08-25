Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере

«Уровень жизни каждого человека зависит во многом от того, где он работает, насколько он старается, какой у него уровень образования. Дальнему Востоку нужны активные творческие люди. Надеюсь, что все присутствующие в этом зале: и те, кто помладше, и те, кто постарше, будут помогать нам развивать Дальний Восток», — сообщил Юрий Трутнев в ответ.