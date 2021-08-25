zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 25 августа 2021, 03:06

Published 25 августа 2021, 03:06

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере

Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере

25 августа 2021, 03:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школьники
В приморском детском оздоровительном лагере «Юность» прошла встреча полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участниками всероссийских конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена». Собравшиеся узнали о перспективах и способах развития Дальнего Востока, задали собственные вопросы.

Во встрече приняли участие глава Приморья Олег Кожемяко и министр образования края Наталья Бондаренко.

Юрий Трутнев рассказал о том, как правительство страны по поручению президента поддерживает и развивает бизнес, создает рабочие места на Дальнем Востоке. Напомнил о грядущем Восточном экономическом форуме, который пройдет, по традиции, на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Сообщил, что кроме представителей 60 стран ожидается и приезд самого президента России. Разъяснил важность ВЭФ для дальнейшего развития экономики страны.

Также Юрий Трутнев обратил внимание молодежи на программы улучшения жизни дальневосточников, рассказал о «Дальневосточном гектаре» и «Дальневосточной ипотеке».

В конце своей речи полпред раскрыл некоторые планы на ВЭФ и сообщил о намерении властей привлечь в университет лучших лекторов со всего мира.

Участники встречи спрашивали о перспективах для молодежи Дальнего Востока и интересовались, когда регион выйдет в лидеры по качеству образования в один ряд с федеральной и культурной столицами России.

«Уровень жизни каждого человека зависит во многом от того, где он работает, насколько он старается, какой у него уровень образования. Дальнему Востоку нужны активные творческие люди. Надеюсь, что все присутствующие в этом зале: и те, кто помладше, и те, кто постарше, будут помогать нам развивать Дальний Восток», — сообщил Юрий Трутнев в ответ.

#Общество#Приморье#Дальний Восток#Новости#Юрий Трутнев#Студенты#Школьники
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика