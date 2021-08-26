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Posted 26 августа 2021, 00:47

Published 26 августа 2021, 00:47

Modified 20 августа, 11:36

Updated 20 августа, 11:36

Осенью в Приморье откроется реконструированная школа искусств

Осенью в Приморье откроется реконструированная школа искусств

26 августа 2021, 00:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Наука и образование
В трехэтажной школе искусств в Спасске-Дальнем почти завершена реконструкция. Осталось не более 10% от общего объема работ.

В краевом минкультуры сообщили, что специалисты уже успели полностью отремонтировать второй этаж. А на первом и третьем остались мелкие работы по обустройству дверных проходов и установке плинтусов. Даже подвал, в ближайшее время, обзаведется напольной плиткой, а его стены покрасят.

Согласно договоренностям, работы по реконструкции спасской школы искусств должны закончиться к первому октября. Однако, благодаря опережению графика, объект планируют сдать уже в сентябре.

Зампред правительства Приморья — министр культуры и архивного дела Елена Бронникова отметила, что комфортная атмосфера отремонтированной школы искусств, с современными техническими и инфраструктурными возможностями, поможет ученикам лучше выразить себя, раскрыть свои таланты и способности.

Реализация нацпроекта культура в Приморье идет с 2019 года. Цель инициативы — увеличение вовлеченности населения в культурную деятельность.

Кстати, в регионе реализуется государственная программа «Развитие культуры Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости#Дети#Ремонт#Творчество
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