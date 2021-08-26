Осенью в Приморье откроется реконструированная школа искусств

В краевом минкультуры сообщили, что специалисты уже успели полностью отремонтировать второй этаж. А на первом и третьем остались мелкие работы по обустройству дверных проходов и установке плинтусов. Даже подвал, в ближайшее время, обзаведется напольной плиткой, а его стены покрасят.