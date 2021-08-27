«И так можно было?»: Владивостокский дизайнер о выборе квартиры в городе

«Монолитные новострои будут заполнять пространство города. Скорее всего, старые дома потихоньку будут сносить, они уже свою жизнь отживают. Сейчас домостроение переживает новую эпоху. Поэтому я думаю, что лет через 20 у нас город очень сильно изменится», — резюмировала Олеся Диголь.