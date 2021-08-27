Названы победители приморского конкурса педагогов «Воспитать Человека»

Бронзу конкурса получили сразу три участника: учитель истории и обществознания из 44-й школы Большого Камня Елена Чаюнтина. Она представила «Проект по развитию и реализации деятельности ученического самоуправления в патриотическом воспитании «Растим гражданина». Остальные два третьих места достались Лесозаводску: авторскому коллективу детского сада №105 с работой «Малыши-крепыши!» и «Долгосрочный» поисково-творческий проект «Кладовая русского фольклора».