Приморцев бесплатно учат новым профессиям

Возможность приобрести новое образование особенно важна для тех граждан, у которых нет профессиональной квалификации или они попали в ситуацию, когда долго не могут найти работу. Также к курсам стоит присмотреться тем, кто по какой-либо причине потерял возможность работать по той квалификации, которой обладает.