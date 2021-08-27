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Posted 27 августа 2021, 02:41

Published 27 августа 2021, 02:41

Modified 20 августа, 11:37

Updated 20 августа, 11:37

Приморцев бесплатно учат новым профессиям

Приморцев бесплатно учат новым профессиям

27 августа 2021, 02:41
Фото: Антон Засимов. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Обучение
Всего за два месяца безработные приморцы могут бесплатно получить новую профессию. Помощь в этом им окажет краевое министерство профессионального образования и занятости населения.

С начала года такой возможность уже успели воспользоваться более 1 600 граждан, которые искали работу.

Чтобы бесплатно освоить новую профессию, нужен статус безработного. При общении с инспектором службы занятости следует упомянуть, что вы желаете пройти профобучение. В ответ он выдаст направление к профконсультанту.

Заявителю доступна консультация, где он может узнать о тех программах профобразования и курсах повышения квалификации, которые доступны на данный момент. Выбрав одну из них, он может записаться на интересующий его курс.

Старт занятий происходит после комплектования групп, а также заключения госконтрактов по итогам торгов на образовательные услуги. В среднем курсы длятся около двух месяцев.

Возможность приобрести новое образование особенно важна для тех граждан, у которых нет профессиональной квалификации или они попали в ситуацию, когда долго не могут найти работу. Также к курсам стоит присмотреться тем, кто по какой-либо причине потерял возможность работать по той квалификации, которой обладает.

Кстати, в регионе успешно реализуется государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Новости#Работа#Обучение
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