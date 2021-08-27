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Posted 27 августа 2021, 05:53

Published 27 августа 2021, 05:53

Modified 20 августа, 11:37

Updated 20 августа, 11:37

За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей

За победу во Всероссийском конкурсе благоустройства приморский город получит 70 млн рублей

27 августа 2021, 05:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Конкурс
Во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях победу одержал Большой Камень с проектом реконструкции Народного парка.

Участниками конкурса могли быть только города с населением 20-50 тысяч человек. Всего в конкурсе за победу боролись 73 субъекта России, было подано 307 заявок. Жюри отобрали 160 финалистов-победителей из 65 регионов.

По словам вице-премьера правительства России Марата Хуснуллина, одним из главных условий, на которое обращали внимание специалисты в проектах — это сохранение объектов природного и культурно-исторического наследия, в том числе и уникальность ландшафтов.

Кроме того в расчет принимались такие факторы как качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

От Приморского края в конкурсе приняли участие два проекта: благоустройство сквера имени Андрея Борисова в Спасске-Дальнем и реконструкция Народного парка в Большом Камне. Победителем стал последний.

Кстати, Народный парк, по словам зампреда краевого правительства Елены Пархоменко, стал еще и победителем в онлайн-голосовании за отбор территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Площадь Народного парка составляет почти три гектара. Располагается он в центре города. Сквер имеет несколько зон — экологическую, детскую, «тихую» и для массовых мероприятий. При создании сквера особое внимание уделят экологической составляющей. В строительстве будут использоваться натуральные материалы.

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#Общество#Приморье#Новости#Большой Камень#Конкурс#Благоустройство
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