Приморские педагоги получат центр непрерывного повышения мастерства

Posted 30 августа 2021, 06:41
Published 30 августа 2021, 06:41
Modified 20 августа, 11:39
Updated 20 августа, 11:39
В Центре учителям будут доступны новые программы, индивидуальный подход, разнообразные практики, стажировки, консультации, конференции, семинары и прочее.
Ремонт помещений уже завершен. Осталось лишь смонтировать высокотехнологичное оборудование и установить мебель.
По словам главы краевого минобразования Натальи Бондаренко, центру суждено стать важным звеном в цепи региональной и федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов и управленцев.
Министр рассказала, что с открытием центра впервые будет создан непрерывный процесс совершенствования навыков и умений педагогов. В муниципалитетах создадут опорные центры, которые позволят получать обратную связь, что в свою очередь даст возможность сформировать индивидуальный образовательный подход для каждого.
Кстати, на работу в опорные центры будут привлекать опытных сотрудников методических служб, которые уже работают на территориях.
По словам Натальи Бондаренко, если в каком-то муниципалитете все еще нет методологической службы, то она там обязательно появится уже в ближайшее время.
Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.