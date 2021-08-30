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Posted 30 августа 2021, 06:41

Published 30 августа 2021, 06:41

Modified 20 августа, 11:39

Updated 20 августа, 11:39

Приморские педагоги получат центр непрерывного повышения мастерства

Приморские педагоги получат центр непрерывного повышения мастерства

30 августа 2021, 06:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Во Владивостоке 1 сентября откроется центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Учителя получат комфортные и современные условия для поддержания своей квалификации, навыков и знаний в актуальном состоянии.

В Центре учителям будут доступны новые программы, индивидуальный подход, разнообразные практики, стажировки, консультации, конференции, семинары и прочее.

Ремонт помещений уже завершен. Осталось лишь смонтировать высокотехнологичное оборудование и установить мебель.

По словам главы краевого минобразования Натальи Бондаренко, центру суждено стать важным звеном в цепи региональной и федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов и управленцев.

Министр рассказала, что с открытием центра впервые будет создан непрерывный процесс совершенствования навыков и умений педагогов. В муниципалитетах создадут опорные центры, которые позволят получать обратную связь, что в свою очередь даст возможность сформировать индивидуальный образовательный подход для каждого.

Кстати, на работу в опорные центры будут привлекать опытных сотрудников методических служб, которые уже работают на территориях.

По словам Натальи Бондаренко, если в каком-то муниципалитете все еще нет методологической службы, то она там обязательно появится уже в ближайшее время.

Напомним, в регионе успешно реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Владивосток#Новости#Учитель#Педагог
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