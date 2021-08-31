«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста

По данным краевого минздрава, в 2021 году по федеральным программам в Приморье трудоустроились 79 медработников. «Земские» программы действуют в регионе с 2019 года и на 88% финансируются из федерального и на 12% из краевого бюджетов. На 2021 год выделено 109 миллионов рублей.