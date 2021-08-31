zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 31 августа 2021, 01:57

Published 31 августа 2021, 01:57

Modified 20 августа, 11:39

Updated 20 августа, 11:39

«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста

«Земский доктор и фельдшер» привлечет в Приморье 71 специалиста

31 августа 2021, 01:57
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Будьте здоровы
В 2021 году в медучреждениях Приморского края ожидается пополнение специалистов. По федеральным программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в регион придут работать 49 врачей и 22 медработника среднего звена. Каждому из них полагаются единовременные выплаты в размере до 2 миллионов рублей.

По данным краевого минздрава, в 2021 году по федеральным программам в Приморье трудоустроились 79 медработников. «Земские» программы действуют в регионе с 2019 года и на 88% финансируются из федерального и на 12% из краевого бюджетов. На 2021 год выделено 109 миллионов рублей.

Больницы Октябрьского, Пограничного, Михайловского, Красноармейского, Арсеньевского, Спасского, Анучинского, Дальнегорского и Хорольского районов уже пополнились на 15 специалистов.

По словам краевого министра здравоохранения Анастасии Худченко, если специалист устроится работать в сельскую местность — он получит 2 миллиона рублей, если в город с населением до 50 тысяч человек — 1 миллион рублей. Фельдшерам в сельской местности полагаются «подъемные» в 1 миллион рублей, в «малых» городах — 500 тысяч рублей.

Кстати, в Тихоокеанском государственном медуниверситете ведут целевую подготовку специалистов. К выходу из стен университета готовятся 739 будущих специалистов. В целевой ординатуре учатся 113 врачей.

«Студентам и ординаторам, обучающимся по целевому договору, медицинские учреждения выплачивают ежемесячную стипендию в размере от 500 рублей до 7 тысяч рублей», – отметили в ведомстве.

Растет и количество абитуриентов медколледжей. Еще три года назад на бюджет было набрано чуть более 500 человек, а в 2021 году на бюджет поступили 665 человек.

Кроме того приморским медикам доступны и другие региональные меры поддержки. В том числе доплаты к зарплате, компенсация аренды жилья и прочее.

На них с начала 2021 года из краевого бюджета было выделено 137,4 миллиона рублей.

Также в Приморском крае реализуется программа модернизации первичного звена. Идет капитальный ремонт поликлиник, строятся новые, закупается современное оборудование.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Материалы по теме
Медики отдаленных северных районов Приморья получат поддержку допвыплатамиВ Приморье будут «выращивать» медиковПриморских медиков окончательно цифровизируют к концу года
#Здоровье и экология#Будьте здоровы#Приморье#Новости#Медицина#Поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт zr.media обязательна. Полное или частичное копирование материалов сайта zr.media запрещено.

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81105 от 17.05.2021.

И.о. главного редактора: Цирлина Мария Владимировна

Учредитель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Отдел рекламы: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10
Email: romanova@1mi.media 

Редакционный отдел: +7 (423) 245-04-85, +7 (902) 052-23-78
Email: priem@zrpress.ru 

(часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Редакционные правила

Яндекс.Метрика