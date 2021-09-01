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Posted 1 сентября 2021, 04:17

Published 1 сентября 2021, 04:17

Modified 20 августа, 11:41

Updated 20 августа, 11:41

На АЗС ННК в Приморье можно купить топливо по сниженным ценам

На АЗС ННК в Приморье можно купить топливо по сниженным ценам

1 сентября 2021, 04:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Топливо
Дальневосточники, в том числе и приморцы, смогут заправить свои автомобили топливом производства ННК по сниженным ценам. Руководство социально-ответственной компании приняло решение продавать произведенное на собственных мощностях топливо еще дешевле.

Такого результата удалось достигнуть благодаря налаженной цепочке поставок собственным подвижным парком и модернизации производства.

Изменение коснется бензинов и ДТ, произведенных Хабаровским нефтеперерабатывающим заводом (ХНПЗ). Как отметили представители ННК, снижение цен на АЗС составит в среднем 30-40 копеек.

Изменения коснутся Приморья, Хабаровска, Камчатки, Приамурья и Бурятии — всех регионов присутствия ННК на Дальнем Востоке.

В основе работы ННК постоянное увеличение мощностей для хранения автомобильного топлива, это позволяет повысить эффективность операционной деятельности и оптимизировать затраты, что дополнительно повышает энергетическую безопасность регионов Дальнего Востока. В компании отмечают, что предпринятые шаги позволили обеспечить растущий спрос потребителей нефтепродуктов, включая муниципальные и социально значимые учреждения во всех регионах присутствия предприятий Группы ННК

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#Общество#Приморье#Дальний Восток#Новости#Топливо#Автомобили#Группа ННК
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