На АЗС ННК в Приморье можно купить топливо по сниженным ценам

В основе работы ННК постоянное увеличение мощностей для хранения автомобильного топлива, это позволяет повысить эффективность операционной деятельности и оптимизировать затраты, что дополнительно повышает энергетическую безопасность регионов Дальнего Востока. В компании отмечают, что предпринятые шаги позволили обеспечить растущий спрос потребителей нефтепродуктов, включая муниципальные и социально значимые учреждения во всех регионах присутствия предприятий Группы ННК