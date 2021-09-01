Цены на услуги строителей в Приморье выросли

По словам специалиста, оставшиеся трудовые мигранты оказались в несколько привилегированном положении: в отличие от тех, кто приезжает на работу по визам, они могут позволить себе работу «сегодня тут, а завтра там», а если что-то не понравится — развернуться и уйти к другому работодателю. Предложения по зарплате стали достигать 40-90 тысяч рублей.