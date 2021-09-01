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Posted 1 сентября 2021, 00:52

Published 1 сентября 2021, 00:52

Modified 20 августа, 11:40

Updated 20 августа, 11:40

В Приморье подешевела горбуша

В Приморье подешевела горбуша

1 сентября 2021, 00:52
Фото: Юлия Береговая. Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Цены
Минпромторг Приморского края зафиксировал снижение цен на продовольственные товары в регионе. За прошедшую неделю подешевели некоторые социально значимые продукты питания.

По данным ведомства подешевела мороженая неразделанная рыба, сливочное масло, молоко, куриные яйца, сахар, мука, а с ней и хлебобулочные изделия и вермишель. Также дешевле стали пшено, картофель, лук, морковка и капуста.

В минпромторге рапортуют, что с 1 сентября в «Самбери» и «Близкий» можно будет купить потрошеную горбушу свежего улова по цене 149 рублей за килограмм.

В Приморье действует несколько социальных проектов, благодаря которым продукты питания можно купить по доступным ценам.

«Доступное Приморье» работает в 17 муниципалитетах. В его рамках можно купить основные продукты питания вроде хлеба, молока, яиц, круп, картофеля и овощей по социально ориентированным ценам.

Также действует программа «Приморская рыба». В 18 муниципалитетах края можно купить рыбу по сниженной цене.

Карта «Приморец» дает некоторым категориям жителей края скидки в магазинах и аптеках партнерах.

С ней же по проекту «Добрый хлеб» можно купить полкилограмма хлеба всего за 15 рублей в крупных супермаркетах Приморья во Владивостоке, Уссурийске, Артеме, Находке, Фокино и Хасанском районе.

А еще всем жителям Приморья доступна «Добрая полка». В рамках проекта покупатели могут приобрести некоторые лекарственные препараты в ряде аптек края по минимальной цене.

Кстати, в сезон сбора овощей в регионе организованы более 200 ярмарок. Фермеры на них могут реализовать излишки продукции, минуя посредников, по «вкусным» для приморцев ценам.

К тому же фермерам стала доступна «электронная ярмарка» по адресу farmer112.ru. Благодаря интернет-платформе покупатели могут узнать о наличии товара у фермера и даже забронировать его.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Экономика#Приморье#Новости#Цены#Цены на продукты
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