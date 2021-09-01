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Posted 1 сентября 2021, 05:10

Published 1 сентября 2021, 05:10

Modified 20 августа, 11:41

Updated 20 августа, 11:41

Во Владивостоке стартовали Дни якутского кино

Во Владивостоке стартовали Дни якутского кино

1 сентября 2021, 05:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ВЭФ
Во Владивостоке с 1 по 3 сентября пройдут Дни якутского кино. Они состоятся в рамках культурной программы Восточного экономического форума.

На сегодняшний день Якутский кинематограф занимает третье место в России по уровню производства кинопродукции после Москвы и Санкт-Петербурга. Республика Саха (Якутия) уже много лет активно развивает собственную киноиндустрию и в год создается по 8-10 кинокартин.

За последние десять лет в регионе были сняты и выпущены 95 полнометражных художественных фильмов различных жанров.

Киноманы отмечают, что фильмы из Якутии очень необычны, колоритны и сильно отличаются от другого снимаемого в России кино.

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#Культура#ВЭФ#Приморье#Владивосток#Новости#Якутия#Кино
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