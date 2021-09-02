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Posted 2 сентября 2021, 06:51

Published 2 сентября 2021, 06:51

Modified 16 сентября 2022, 20:55

Updated 16 сентября 2022, 20:55

«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

«Реально посещают»: министр – об интересе жителей Приморья к культурным учреждениям

2 сентября 2021, 06:51
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В ходе Восточного экономического форума министр культуры Приморья Елена Бронникова рассказала об успехах в развитии культурной жизни региона. Как отметила министр, немалый интерес к посещению культурных учреждений проявляют молодые жители края.

Сходить в музей или, например, на представление приморцы любили даже в начале 2010-х, но коренным образом ситуацию изменило появление Приморской сцены Мариинского театра. Уже к 2018 году 27,6% всех посещений театра в России приходилось именно на Приморский край.

Развиваются и другие учреждения, например, краевая картинная галерея. В 2020 году она стала 1-ым во всём Дальневосточном федеральном округе учреждением такого плана, которое обзавелось своим финансовым фондом для пополнения коллекции.

Музеи и театры региона продолжили свою работу даже в условиях пандемии, причём многие проекты рассчитаны на молодых приморцев.

«Ребята реально посещают музеи и театры, несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы», - отметила министр культуры региона.

Так, во Владивостоке начала работу выставка «Третьяковка в движении», которая представляет из себя современный вариант музейной экспозиции. Некоторые молоды люди уже успели побывать на выставке и поделились своим мнением с властями края, заявила Елена Бронникова.

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#Культура#Приморье#Приморский край#Новости
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