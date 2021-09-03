Школы, морской путь и влечение на Дальний Восток: о чём говорил Путин на ВЭФе

Сюжет ВЭФ

Во время выступления на проходящем в Приморье Восточном Экономическом форуме президент РФ Владимир Путин сделал несколько заявлений. Его высказывания касались планов по развитию северного морского пути и ремонту школ. Также глава государства рассказал, что именно его раз за разом тянет на Дальний Восток.

По словам президента, в ближайшие годы Северный морской путь должен получить серьёзное развитие - до 2024 года по нему требуется перевезти 80 миллионов тонн груза. Линию перевозок контейнеров на грузовых судах предлагается запустить из Владивостока уже в 2022 году. Дальний Восток ожидают и другие изменения - за 5 лет планируется отремонтировать 1 000 школ в регионе. В течение этого же времени регион должен пополниться 21 500 учебными местами для школьников. Такие изменения соответствуют общему курсу правительства РФ, которое стремится сделать образование начального и среднего звена максимально комфортным и доступным. Интерес президента к Дальнему Востока не случаен. Как признался глава государства, особенный дух этого региона побуждает возвращаться сюда снова и снова. «Дальневосточники — и прежние поколения, и нынешние — это первооткрыватели. Представляете, какая территория по масштабу? И какие надо было проявить личные качества, чтобы добиться поставленных результатов», — заявил Владимир Путин. Президент также отметил государственную важность Дальнего Востока, развитие которого, по мнению главы государства, открывает перспективы «на столетия вперёд». Материалы по теме Во Владивостоке федеральные ведомства отчитаются перед Путиным о своих достижениях на Дальнем Востоке По итогам ВЭФ правительство Приморья намерено привлечь 100 миллиардов рублей инвестиций