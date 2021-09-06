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Posted 6 сентября 2021, 08:51

Published 6 сентября 2021, 08:51

Modified 20 августа, 11:44

Updated 20 августа, 11:44

Все больше приморских школьников на учебу возят школьные автобусы

Все больше приморских школьников на учебу возят школьные автобусы

6 сентября 2021, 08:51
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
В Приморском крае особое внимание уделяют вопросу того, как школьники добираются на учебу. В 33 муниципальных районах края, желтые автобусы доставляют до школы более 10,5 тысяч детей.

Региональное правительство на постоянной основе расширяет автопарки школьных автобусов. Весной 2021 года приморский губернатор Олег Кожемяко передал ключи от 13 школьных автобусов главам Кировского, Красноармейского, Хасанского, Черниговского, Михайловского, Шкотовского, Надеждинского районов, Пограничного, Тернейского, Анучинского муниципальных округов, Владивостока, Партизанска и Дальнегорска.

Глава управления образования Надеждинского района Ирина Соколова отметил, что автобусы хорошие и даже рассчитаны на детей-пассажиров.

«Кировского, Красноармейского, Хасанского, Черниговского, Михайловского, Шкотовского, Надеждинского районов, Пограничного, Тернейского, Анучинского муниципальных округов, Владивостока, Партизанска и Дальнегорска», рассказала Соколова.

Президент России Владимир Путин отметил важность обеспечения школ автобусами. В послании к Федеральному собранию он объявил, что в ближайшие 4 года купят не менее 16 тысяч школьных автобусов.

По словам руководителя образовательного центра «Сириус» Елены Шмелевой, закупка школьных автобусов — это тоже вложение в качество образования.

«Также мы обязаны учитывать особенности каждого региона и его мнение об эффективности маршрутов», — резюмировала Шмелева.

#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости#Дети#Путин#Школьники#Автобус
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