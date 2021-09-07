Приморцы могут бесплатно обучиться вождению на категории С и Д

«Несмотря на то, что обучение будет проходить во Владивостоке, мы надеемся увидеть граждан со всего Приморья. Расходы по обучению, медицинскому освидетельствованию, временному проживанию, за проезд к месту обучения и обратно несет служба занятости», – рассказали в министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края.