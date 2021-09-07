Список мер социальной поддержки в Приморье для участников ВОВ

Posted 7 сентября 2021, 05:57
Published 7 сентября 2021, 05:57
Modified 20 августа, 11:44
Updated 20 августа, 11:44
Льготы в области ЖКХ
Ежемесячная денежная выплата в размере 50% в качестве компенсации за:
платы за наем и содержание жилого помещения, включая плату за услуги по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, исходя из занимаемой жилплощади, в том числе проживающим совместно с участниками ВОВ членам семей;
Ежегодная денежная выплата в размере 50% в качестве компенсации за:
В краевом минтруда уточнили, что поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не зависит от того, где живет гражданин и не распространяются на установленные правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.
Выплаты и компенсации за проезд
Ветераны ВОВ и приравненные к ним по льготам могут оплачивать проезд по Приморью со скидкой:
Общий размер выплат за проезд не должен превышать 20 тысяч рублей за год (для проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 30 тысяч рублей в год).
Обеспечение жильем, земельными участками
Участники ВОВ, которые числятся в реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут получить единовременную выплату из бюджета страны на строительство или покупку жилья. Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади помещения в 36 квадратных метров по среднерыночной стоимости, установленной по региону Минстроем РФ.
Кроме того, местное органы самоуправления предоставляют ветеранам в собственность землю для постройки домов на территории муниципального образования по месту проживания (не менее двух лет), а также (по выбору) для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства. Подбор участка граждане осуществляют самостоятельно.
Взглянуть на полный список выплат и компенсаций, уточнить схемы расчета можно в социальном справочнике приморского минтруда.
Консультацию можно получить по телефонам: 8 (800) 302-21-45, 8 (423) 239-39-47.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.