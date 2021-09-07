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Posted 7 сентября 2021, 05:57

Published 7 сентября 2021, 05:57

Modified 20 августа, 11:44

Updated 20 августа, 11:44

Список мер социальной поддержки в Приморье для участников ВОВ

Список мер социальной поддержки в Приморье для участников ВОВ

7 сентября 2021, 05:57
Фото: Артур Салимов. Медиахолдинг 1Mi.
Список мер социальной поддержки на которые имеют право ветераны Великой Отечественной войны, несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и прочих мест принудительного содержания, которые создали фашисты и их союзники во время Второй мировой войны.

Льготы в области ЖКХ

Ежемесячная денежная выплата в размере 50% в качестве компенсации за:

платы за наем и содержание жилого помещения, включая плату за услуги по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общедомового имущества, исходя из занимаемой жилплощади, в том числе проживающим совместно с участниками ВОВ членам семей;

  • взноса на капитальный ремонт общедомового имущества в многоквартирном доме, в том числе проживающим совместно с ветеранами членам их семей;
  • плату за холодную, горячую воду, электро- и теплоэнергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общедомового имущества;
  • плату за коммунальные услуги (не более утвержденных нормативов).

Ежегодная денежная выплата в размере 50% в качестве компенсации за:

  • оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого топлива – при проживании в домах, не имеющих центрального отопления;
  • расходов на приобретение бытового газа в баллонах общим весом не более 60 килограммов в год исходя из цены, установленной уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края на сжиженный газ в баллонах, а также с учетом стоимости транспортных услуг для его доставки.

В краевом минтруда уточнили, что поддержка по оплате жилых помещений и коммунальных услуг не зависит от того, где живет гражданин и не распространяются на установленные правительством РФ случаи применения повышающих коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг.

Выплаты и компенсации за проезд

Ветераны ВОВ и приравненные к ним по льготам могут оплачивать проезд по Приморью со скидкой:

  • в размере 50% от действующего тарифа по проезду на автомобильном, водном транспорте общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в междугородном сообщении;
  • в размере 50% стоимости билета длительного пользования для проезда в городском сообщении, предоставляющего право на неограниченное количество поездок в течение указанного срока действия;
  • в размере 50% стоимости билета длительного пользования в пригородном сообщении, предоставляющего право на неограниченное и фиксированное количество поездок в течение указанного срока действия за проезд автомобильным транспортом общего пользования по маршрутам регулярных перевозок в пригородном сообщении;
  • в размере 50% стоимости билета за проезд на воздушном транспорте, приобретенного по социальному тарифу на перевозки пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях, включая местности Приморского края, приравненные к районам Крайнего Севера (в отношении граждан, постоянно проживающих на территориях Дальнегорского, Дальнереченского городских округов, Дальнереченского, Кавалеровского, Красноармейского, Ольгинского, Пожарского муниципальных районов, Лазовского и Тернейского муниципальных округов);
  • Для граждан, достигших возраста 70 лет, по карте «Приморец» предусмотрена денежная выплата в размере 100% на оплату проезда в городском и пригородном транспорте, но не более 300 рублей в месяц.

Общий размер выплат за проезд не должен превышать 20 тысяч рублей за год (для проживающих на территориях, приравненных к районам Крайнего Севера, – не более 30 тысяч рублей в год).

Обеспечение жильем, земельными участками

Участники ВОВ, которые числятся в реестре нуждающихся в улучшении жилищных условий, могут получить единовременную выплату из бюджета страны на строительство или покупку жилья. Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади помещения в 36 квадратных метров по среднерыночной стоимости, установленной по региону Минстроем РФ.

Кроме того, местное органы самоуправления предоставляют ветеранам в собственность землю для постройки домов на территории муниципального образования по месту проживания (не менее двух лет), а также (по выбору) для ведения садоводства, огородничества, животноводства, личного подсобного хозяйства. Подбор участка граждане осуществляют самостоятельно.

Взглянуть на полный список выплат и компенсаций, уточнить схемы расчета можно в социальном справочнике приморского минтруда.

Консультацию можно получить по телефонам: 8 (800) 302-21-45, 8 (423) 239-39-47.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

#Общество#Приморье#Новости#Льготы#Ветераны
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