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Posted 13 сентября 2021, 07:23

Published 13 сентября 2021, 07:23

Modified 20 августа, 11:46

Updated 20 августа, 11:46

В Приморье падает уровень безработицы

В Приморье падает уровень безработицы

13 сентября 2021, 07:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В сравнении с прошлым годом, численность безработных в Приморском крае упала на 39%, по данным министерства профильного образования на 1 сентября 2021 года. Специалисты сообщают, что ситуация на рынке труда — стабильная.

По последним данным, в регионе насчитывается 12,5 тысяч безработных граждан, которые зарегистрированы в профильных органах.

В Приморском центре занятости сообщают, что лучше всего ситуация обстоит в крупных городах края: Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске. Тут уровень безработицы даже до одного процента не дотягивает.

Сейчас, если приморец будет искать работу, то он может быть уверен, что первоначально найдет около 10 вакансий.

Не хватает «рабочих рук» в сферах строительства, обработки, сельскохозяйственной и лесной сферах, в рыболовстве и рыбоводстве. Чаще всего требуются сотрудники на рабочие профессии.

На сегодняшний день, по официальным данным, приморцам доступны более 65 тысяч вакансий.

Наиболее востребованы востребованы подсобники, водители, повара. Среди служащих — мастера, специалисты и агенты по закупкам.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Новости#Статистика#Работа
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