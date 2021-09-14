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Posted 14 сентября 2021, 04:10

Published 14 сентября 2021, 04:10

Modified 20 августа, 11:47

Updated 20 августа, 11:47

«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года

«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года

14 сентября 2021, 04:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бюджет
Чтобы привести дорожное хозяйство Лесозаводска в порядок, из бюджета Приморского края дополнительно выделены 132 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона на встрече с жителями городского округа.

«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить ее к лучшему», — заявил Олег Кожемяко.

Одной из самых волнующих проблем для представителей трудовых коллективов Лесозаводского ГО оказалось состояние дорог и мостов. Местные жители сообщили, что что в ужасном состоянии находятся не только второстепенные, но и центральные дороги муниципалитета.

По словам Олега Кожемяко, на улучшение ситуации с дорожным хозяйством, Лесозаводск получил из краевого бюджета дополнительные 132 миллиона рублей. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы провести срочный ремонт максимально сложных участков.

Восемь километров дороги Горные Ключи — Лесозаводск будут отремонтированы «картами», все необходимые бумаги уже подписаны. Подрядчик вызвался завршить работы к концу декабря. Еще 8 километров ямочного ремонта пройдут на участке дороги к селу Иннокентьевка. «Гравийку» к селу Донское приведут в порядок.

Продолжается ремонт 30 километров внутригородских дорог.

Отдельно Олег Кожемяко акцентировал на необходимости создания в Лесозаводске филиала Примавтодора.

«Здесь нужно серьезное дорожное подразделение. Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», — подчеркнул глава региона.

Мост на въезде в Лесозаводск — муниципальная собственность. Краевые специалисты помогут составить проектно-сметную документацию и тогда местная администрация приступит к ремонту этого участка дороги

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Приморье#Новости#Бюджет#Дороги#Ремонт#Олег Кожемяко
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