«Направление» на Лесозаводск станет дорогой уже к концу года

Posted 14 сентября 2021, 04:10
Published 14 сентября 2021, 04:10
Modified 20 августа, 11:47
Updated 20 августа, 11:47
«Ситуация с дорогами здесь непростая, и мы находим возможности, в первую очередь, финансовые, чтобы изменить ее к лучшему», — заявил Олег Кожемяко.
Одной из самых волнующих проблем для представителей трудовых коллективов Лесозаводского ГО оказалось состояние дорог и мостов. Местные жители сообщили, что что в ужасном состоянии находятся не только второстепенные, но и центральные дороги муниципалитета.
По словам Олега Кожемяко, на улучшение ситуации с дорожным хозяйством, Лесозаводск получил из краевого бюджета дополнительные 132 миллиона рублей. Этой суммы должно быть достаточно, чтобы провести срочный ремонт максимально сложных участков.
Восемь километров дороги Горные Ключи — Лесозаводск будут отремонтированы «картами», все необходимые бумаги уже подписаны. Подрядчик вызвался завршить работы к концу декабря. Еще 8 километров ямочного ремонта пройдут на участке дороги к селу Иннокентьевка. «Гравийку» к селу Донское приведут в порядок.
Продолжается ремонт 30 километров внутригородских дорог.
Отдельно Олег Кожемяко акцентировал на необходимости создания в Лесозаводске филиала Примавтодора.
«Здесь нужно серьезное дорожное подразделение. Объемы работ большие, их нужно выполнять быстро, не тратить время на поиск подрядчиков. Соответствующее поручение краевой минтранс получит», — подчеркнул глава региона.
Мост на въезде в Лесозаводск — муниципальная собственность. Краевые специалисты помогут составить проектно-сметную документацию и тогда местная администрация приступит к ремонту этого участка дороги
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы.