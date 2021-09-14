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Posted 14 сентября 2021, 05:20

Published 14 сентября 2021, 05:20

Modified 20 августа, 11:47

Updated 20 августа, 11:47

В Приморье ищут лучших преподавателей финансовой грамотности

В Приморье ищут лучших преподавателей финансовой грамотности

14 сентября 2021, 05:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Наука и образование
В Приморье стартовал отбор заявок на конкурс профессионального мастерства для учителей. Задача инициативы краевого минобразования и Дальневосточного ГУ Банка России — мотивировать педагогов активнее прививать детям финансовую грамотность.

В министерстве сообщили, что в уроки финансовой грамотности уже начали внедрять в приморских школах для учеников 1-9 класса. Этот предмет — уже новый федеральный стандарт начального и основного общего образования. По задумке, конкурс должен стать стимулом для учителей в поисках новых и эффективных педагогических практик и наработок для интересной подачи материала.

«Многие современные дети наравне со взрослыми самостоятельно покупают товары, пользуются пластиковыми картами и мобильными приложениями. Поэтому это особенно актуально. Работа проводится в рамках программы “Повышение финансовой грамотности в Приморском крае на 2021-2023 годы”. Мы хотим, чтобы учителя делились своим успешным опытом, который впоследствии можно будет тиражировать в образовательных учреждениях», рассказали специалисты.

Елена Бабийчук, куратор проекта, руководитель экспертно-аналитического центра Приморского краевого института развития образования, участвовать в конкурсе могут не только преподаватели стандартных общеобразовательных школ, но и коррекционных.

«Это очень важная часть работы, которая позволит детям с ограниченными возможностями смелее вступать во взрослую жизнь», — подчеркнула Елена Бабийчук.

Итоги конкурса станут известны уже в октябре. Для победителей приготовлены полезные призы.

Уточнить подробности можно по телефону: 8 (950) 281-35-74

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027 годы.

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#Общество#Наука и образование#Приморье#Новости#Финансы#Дети#Конкурс#Учитель
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