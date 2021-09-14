В Приморье ищут лучших преподавателей финансовой грамотности

В министерстве сообщили, что в уроки финансовой грамотности уже начали внедрять в приморских школах для учеников 1-9 класса. Этот предмет — уже новый федеральный стандарт начального и основного общего образования. По задумке, конкурс должен стать стимулом для учителей в поисках новых и эффективных педагогических практик и наработок для интересной подачи материала.